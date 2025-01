Kính chắn gió ô tô bị nứt: Nguyên nhân và cách xử lý

Kính chắn gió bị nứt không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lái xe. Nguyên nhân gây nứt kính chắn gió ô tô - Đường nhiều sỏi đá: Khi di chuyển trên đoạn đường nhiều sỏi đá, những viên đá nhỏ dễ bị bắn lên có thể gây nứt kính. Trường hợp kính đã có sẵn vết xước hoặc tổn thương nhỏ, tác động mạnh từ sỏi đá càng dễ gây nứt kính. Vì vậy, để giảm thiểu tình trạng này, tránh lái xe ở tốc độ dao khi đi qua đường nhiều sỏi đá và giữ khoảng cách với các phương tiện xung quanh. (Ảnh minh họa) - Nhiệt độ thay đổi đột ngột: Kính chắn gió xe ô tô bị nứt có thể do sự giãn nở và co ngót không đồng đều khi nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột, từ nóng sang lạnh hoặc từ lạnh sang nóng. Do đó, không nên đỗ xe dưới ánh nắng gay gắt trong thời gian dài hoặc dùng nước lạnh rửa xe khi còn nóng. - Kính chắn gió chất lượng kém: Kính chắn gió không đạt chuẩn hoặc kém chất lượng dễ bị nứt hoặc vỡ khi chịu tác động nhẹ. Kính chất lượng kém có thể do quy trình sản xuất không tốt, vật liệu kém hoặc lắp đặt không đúng cách. Để phòng tránh, nên thay thế hoặc sửa chữa kính chắn gió tại các trung tâm uy tín. Kính chắn gió bị nứt, xử lý thế nào? Khi kính chắn gió bị nứt, chủ xe có thể khắc phục bằng cách hàn hoặc thay mới. Nếu vết nứt dưới 15 cm, có thể khắc phục bằng cách hàn hàn kính. Vết nứt càng rộng thì càng khó khắc phục. Những vết nứt càng gần cửa kính thì càng nguy hiểm. Nếu khoảng cách giữa điểm va chạm và cạnh kính khoảng 3 - 4 cm thì nên thay kính. Nếu vết nứt nằm chắn ngay tầm nhìn của người lái, nên thay toàn bộ tấm kính, vì vết hàn có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của người lái. Các vết nứt trên kính dù nhỏ vẫn có khả năng lan rộng. Vì vậy, chủ xe cần khắc phục sớm, tránh để vết nứt lan rộng. Theo VTC News