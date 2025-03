Kim Soo Hyun: Từ người mẫu nội y đến ông hoàng cát-sê và thần tượng sụp đổ

Thời mới "chân ướt chân ráo" vào showbiz, Kim Soo Hyun từng làm người mẫu nội y. Anh tận dụng lợi thế chiều cao và thân hình chuẩn để kiếm sống bằng nghề này. Tới năm 2007, anh mới nhận được vai diễn đầu tiên trong bộ phim Hãy cười lên nào, sau đó thử sức với một số dự án khác nhưng không mấy thành công.

Năm 2009, Kim Soo Hyuntham gia casting phim Vườn sao băng (Boys Over Flowers) nhưng bị từ chối. Vai diễn mà anh thử chỉ là một vai phụ trong tập đầu.

Nỗ lực của Kim Soo Hyun được đền đáp khi anh có cơ hội góp mặt vào tác phẩm Tuyết có rơi vào Giáng sinh? (Will it snow for Christmas?). Dù chỉ đóng vai phụ nhưng khả năng diễn xuất giúp anh lọt vào mắt xanh của “ông hoàng” Bae Yong Joon và được ký hợp đồng nghệ sỹ.

Anh có khởi đầu khá gian nan.

Năm 2011, Kim Soo Hyun vụt sáng thành ngôi sao hạng A với phim âm nhạc Dream High tạo nên cơn sốt khắp châu Á. Đặc biệt, anh là diễn viên duy nhất trong bộ phim không phải là ca sỹ. Kim Soo Hyun từng bộc bạch rằng do không có kỹ năng hát, nhảy nên anh cảm thấy lạc lõng và chán nản giữa dàn diễn viên.

Vai diễn trong "Dream High" đưa Kim Soo Hyun lên hàng sao hạng A.

Thành công của Dream High đưa tên tuổi của Kim Soo Hyun lên một tầm cao mới. Năm 2014, anh tiếp tục gây sốt với phim Vì sao đưa anh tới đóng cùng đàn chị Jeon Ji Hyun. Bộ phim nổi tiếng toàn cầu giúp tên tuổi của tài tử sinh năm 1988 càng thăng hạng. Anh trở thành nam diễn viên trẻ được các nhà sản xuất xứ kim chi săn đón.

Sau đó, các phim Mặt trăng ôm mặt trời, Điên thì có sao, Nữ hoàng nước mắt... mà Kim Soo Hyun tham gia cũng thành công vang dội.

Kim Soo Hyun giành được hàng chục giải thưởng lớn nhỏ. Anh sở hữu 5 giải nghệ thuật Baeksang, 2 giải Grand Bell, 1 giải Rồng Xanh...