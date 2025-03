Kim Soo Hyun phủ nhận hẹn hò nữ diễn viên Kim Sae Ron ở tuổi vị thành niên

Trong trường hợp Knock Off phải biên tập lại hay lùi kế hoạch phát sóng, Kim Soo Hyun có thể phải đền bù số tiền không nhỏ cho nhà sản xuất. Theo truyền thông Hàn Quốc, nam diễn viên nhận cát-xê lên tới 800 triệu won (hơn 14 tỷ đồng) cho mỗi tập Knock Off.

Ngoài ra, truyền thông Hàn Quốc còn đặt nghi vấn, Kim Soo Hyun đã để lộ cho phóng viên và YouTuber số điện thoại và tin nhắn cá nhân mà Kim Sae Ron gửi cho anh cầu cứu về khoản nợ 700 triệu won (hơn 12 tỷ đồng). Hành động này khiến Kim Sae Ron và gia đình cô rơi vào cảnh bị khủng bố tinh thần.

Kim Soo Hyun (SN 1988) là một trong những ngôi sao nổi tiếng, giàu có và được trả lương cao nhất của làng giải trí Hàn Quốc. Anh hiện có 20,6 triệu người đăng ký theo dõi trên Instagram. Theo GQ, Kim Soo Hyun sở hữu khối tài sản ước tính 117 triệu USD.

Anh ghi dấu ấn trong loạt tác phẩm ăn khách như: The Moon Embracing the Sun (Mặt trăng ôm mặt trời), My Love From the Star (Vì sao đưa anh tới), Điên thì có sao, Nữ hoàng nước mắt...

Nữ hoàng nước mắt được ghi nhận lập kỷ lục về tỉ suất người xem của đài tvN (Hàn Quốc) vào năm 2024. Bộ phim cũng chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội châu Á suốt 6 tháng đầu năm ngoái.

Kim Sae Ron qua đời tại nhà riêng vào ngày 16/2 vừa rồi (Ảnh: Sina).

Kim Sae Ron (SN 2000) là diễn viên tài năng của màn ảnh xứ Hàn. Cô nhận giải Rồng Xanh 2014 dành cho Nữ diễn viên mới xuất sắc nhờ vai Sun Do Hee trong Cô bé nhà bên, đồng thời là nữ diễn viên trẻ tuổi nhất lịch sử được đề cử Ảnh hậu Baeksang.

Sau đó, nữ diễn viên được biết đến qua các bộ phim như: Một cuộc sống mới, Người vô danh tính, Con đường tuyết, Thiếu nữ phù thủy quyết chiến, Băng cướp siêu đẳng…

Tháng 5/2022, nữ diễn viên buộc phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất sau vụ lái xe trong lúc say rượu, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ việc khiến cô bị phạt 15.000 USD, bị khán giả tẩy chay diện rộng và cấm sóng trên một số đài truyền hình Hàn Quốc.

Ngày 16/2, Kim Sae Ron được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Seoul (Hàn Quốc). Gia đình nữ diễn viên sinh năm 2000 cho biết, cô bị trầm cảm nặng và rơi vào bạo lực mạng xã hội nghiêm trọng trước khi mất.