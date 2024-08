Kim phun nhiên liệu ô tô bị rò rỉ nguy hiểm thế nào?

Kim phun điện tử ô tô là một bộ phận ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng làm việc của toàn động cơ xe. Cấu tạo kim phun nhiên liệu sẽ đảm bảo cho mức tiêu hao nhiên liệu cũng như nồng độ phát thải ở mức thấp nếu được hoạt động bình thường.

Trong những trường hợp bị hỏng kim phun, xe ô tô sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều dẫn đến một số vấn đề như xe không thể làm việc hết công suất, bị tắt máy giữa chừng, hao xăng hơn bình thường.

Nguyên nhân gây nên việc rò rỉ kim phun có thể là do muội than. Quá trình cháy không hoàn toàn sẽ sinh ra khá nhiều muội than. Khi ấy, kim phun sẽ bị bụi than bịt gây nên làm giảm tuổi thọ hệ thống phun xăng.

Biện pháp khắc phục