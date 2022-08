Kim Ngân vô tình gặp lại Thúy Nga, nói câu xúc động

Mới đây, Thúy Nga mừng vui kể về cuộc gặp gỡ bất ngờ với Kim Ngân. Theo lời nữ danh hài, khi cô đang đi ăn uống cùng người bạn thì đàn chị bất ngờ xuất hiện. Xúc động khi gặp lại, 2 chị em hào hứng ngồi trò chuyện, hàn huyên cùng nhau.

Thúy Nga hỏi thăm tình hình cuộc sống của đàn chị. Về phía mình, Kim Ngân cũng khiến đàn em bất ngờ khi nói chuyện tỉnh táo, đối mặt với đàn em như một người bình thường.

Hỏi thăm về Thúy Nga và con gái Nguyệt Cát, Kim Ngân cũng cởi mở tâm sự chuyện của mình. Đáng chú ý, cựu ca sĩ còn bày tỏ mong muốn sau này về ở với đàn em.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Kim Ngân và Thúy Nga hội ngộ tâm sự.

Chia sẻ clip cuộc hội ngộ với Kim Ngân, danh hài hào hứng: "Vừa rồi Thúy Nga đi ăn trưa ngay khu Bolsa, có thể là chị Kim Ngân đi ngang qua thấy Thúy Nga nên chị vào gặp, rất vui và thốt lên 'ủa bữa giờ má hai đi đâu, má hai đi lấy chồng rồi hả'.