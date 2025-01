Kiều hối tại Đồng Tháp đạt khoảng 1.800 tỷ đồng

Ngày 21/1, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức họp mặt kiều bào mừng Xuân quê hương năm 2025. Tham dự họp mặt có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Ngọc Thành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đinh Văn Năm; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và đông đảo bà con kiều bào. Bà con kiều bào tham dự buổi họp mặt. (Ảnh: dongthap.gov.vn) Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Thiện Nghĩa thông tin một số nét nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp năm 2024. Dù còn nhiều khó khăn, Đồng Tháo vẫn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6,44%; thu nhập bình quân đầu người trên 76 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu chạm mốc 2 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như gạo và thủy sản chế biến dẫn đầu cả nước. Bước sang năm 2025, Đồng Tháp sẽ tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường thực hiện chính sách an sinh xã hội. Ông Phạm Thiện Nghĩa kêu gọi bà con kiều bào phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, chấp hành luật pháp nước sở tại, giữ gìn truyền thống và bản sắc văn hóa dân. Ông mong muốn kiều bào tiếp tục hướng về quê hương, tích cực đầu tư, giới thiệu nhà đầu tư đến Đồng Tháp, khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Ông Phạm Thiện Nghĩa trao Bằng khen cho các cá nhân. (Ảnh: dongthap.gov.vn) Tại buổi họp mặt, bà con kiều bào bày tỏ niềm vui trước sự đổi thay của quê hương và sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh. Bà con cho biết, những người con phương xa luôn hướng về quê hương, cội nguồn và tiếp tục đóng góp cho tỉnh trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện các công trình dân sinh. Bà con cũng cam kết sẽ giới thiệu, kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dịp này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tặng Bằng khen cho 7 cá nhân có đóng góp trong công tác xã hội, từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2024. Năm 2024, lượng kiều hối mà kiều bào đầu tư, gửi về cho gia đình, dòng tộc, thực hiện an sinh xã hội tại tỉnh Đồng Tháp đạt khoảng 1.800 tỷ đồng.