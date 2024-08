Kiều bào Việt Nam tại New Zealand tham gia giải goft cộng đồng nhân dịp Quốc khánh

Ngày 19/8, tại thành phố Auckland (New Zealand), Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã phối hợp với các hội người Việt tại thành phố Auckland và Thủ đô Wellington tổ chức Giải Vô địch Golf Cộng đồng người Việt tại New Zealand.

Tham dự Giải đấu có trên 20 golfer đạt tiêu chuẩn, đến từ hai câu lạc bộ golf của người Việt tại Thủ đô Wellington và thành phố Auckland, cùng một số khách mời giao lưu. Phát biểu khai mạc giải đấu, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung cho biết, giải đấu là một trong những hoạt động của cộng đồng được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024) và Quốc khánh 2/9. Qua đó phát huy tinh thần gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hướng về quê hương đất nước. Giải Vô địch Golf Cộng đồng người Việt tại New Zealand. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand) Theo Đại sứ Nguyễn Văn Trung, hiện có gần 15.000 người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại New Zealand, trong đó đa số tập trung tại khu vực thành phố Auckland - trung tâm kinh tế, thương mại, giáo dục và đào tạo lớn nhất của quốc gia này. Thời gian qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao của cộng đồng người Việt tại New Zealand đã có bước phát triển phong phú và đa dạng, đặc biệt từ sau sự kiện Đội tuyển Bóng đá Nữ Quốc gia Việt Nam lần đầu tiên tham dự Giải Vô địch Bóng đã Nữ Thế giới 2023 tại New Zealand vào tháng 7/2023. Ông khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại New Zealand để tổ chức các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa, góp phần thiết thực củng cố tình đoàn kết dân tộc, gắn bó giữa các hội đoàn và tổ chức của người Việt. Theo ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch Hội người Việt tại Thủ đô Wellington, New Zealand là nơi môn thể thao golf phát triển mạnh, được nhà nước tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tiếp cận và đang ngày càng được yêu thích trong cộng đồng người Việt. Ông đánh giá cao sáng kiến tổ chức giải đấu, cho rằng đây là hoạt động kết nối cộng đồng trên tinh thần thể thao lành mạnh và đoàn kết. Ông Nguyễn Văn Thái cho biết, thời gian tới, Hội người Việt tại Thủ đô Wellington sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự gắn kết và giao lưu giữa các thành viên trong cộng đồng. Ngoài tham gia giải golf, Hội dự định triển khai thêm các hoạt động văn hóa, thể thao và các buổi sinh hoạt chung, tạo cơ hội cho người Việt tại Wellington gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống. Những hoạt động này không chỉ giúp duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt vững mạnh, đoàn kết tại New Zealand.