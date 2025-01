Kiều bào và những hy vọng về một mùa Xuân mới của đất nước

Xuân Quê hương là sự kiện đặc biệt, nơi những người con xa xứ trở về Tổ quốc, hòa mình vào dòng chảy của đất nước, và cảm nhận sâu sắc hơi thở quê hương trong từng nốt nhạc, sắc hoa ngày Tết. Với kiều bào, đây không chỉ là dịp đoàn tụ mà còn là khoảnh khắc để kết nối tâm hồn với nguồn cội, để thấy mình thuộc về một cộng đồng lớn mạnh và đầy tình yêu thương. Nhiều kiều bào khi trở về tham dự chương trình không giấu nổi xúc động khi được lắng nghe tiếng trống khai xuân, chiêm ngưỡng những tà áo dài thướt tha và hít thở không khí đậm đà hương vị Tết. Họ mang theo những câu chuyện về cuộc sống nơi xứ người, những nỗi niềm trăn trở, nhưng khi về đến quê hương, tất cả đều được sưởi ấm bằng tình cảm của đất mẹ. Những ước mơ bước vào kỷ nguyên mới tràn ngập niềm tin và hy vọng. Đó là giấc mơ về một Việt Nam ngày càng hiện đại, phát triển và vươn xa trên trường quốc tế, nơi mỗi người Việt, dù ở bất kỳ đâu, đều có thể tự hào và góp phần làm rạng danh đất nước. Chủ tịch nước Lương Cường trò chuyện cùng với các kiều bào. Họ chia sẻ mong muốn được đóng góp nhiều hơn, từ những dự án khoa học công nghệ, giáo dục, đến những sáng kiến kinh tế và văn hóa. Với sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa kiều bào và quê nhà, giấc mơ về một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên số, nơi truyền thống và hiện đại cùng hòa quyện, đang dần trở thành hiện thực. Đối với ông Đỗ Đức Khôi, kiều bào Thái Lan (Thượng Nghị sỹ, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại, Thượng viện Thái Lan), Xuân Quê hương không phải là mùa xuân của riêng kiều bào, đó là mùa xuân của dân tộc Việt Nam, mùa xuân của đoàn kết và yêu thương. Xuân Quê hương cũng là dịp để bà con kiều bào “sum họp” với nhau và trở về Tổ quốc; cùng nhau tận hưởng giây phút thiêng liêng trong không khí chào đón mùa Xuân mới về. Là kiều bào duy nhất đại diện New Caledonia về nước tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2025, Lãnh sự danh dự Dinh Jean- Pierre (Đinh Ngọc Riệm), cho biết ông rất xúc động khi được dự Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia: Ba chiếc xe ôtô được sử dụng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954 đến năm 1969, diễn ra sáng nay. Một trong ba chiếc xe đó là chiếc xe Peugeot 404, biển số HNC 232 - là món quà của kiều bào Việt Nam tại Tân Đảo (New Cacedolia và Vanuatu - tên gọi trước đây của các quần đảo, thuộc châu Đại Dương) biếu Bác vào tháng 3/1964. Lãnh sự danh dự Dinh Jean- Pierre (Đinh Ngọc Riệm) xúc động khi tham dự Xuân Quê hương 2025. “Khoảng 3.000 kiều bào ở New Caledonia đều tự hào về câu chuyện của chiếc xe Peugeot 404. Chiếc xe không chỉ là minh chứng về một giai đoạn lịch sử mà còn khẳng định mạnh mẽ sức sống trường tồn của tinh thần đoàn kết dân tộc”, ông Dinh Jean- Pierre nói. Phó Giáo sư Đồng Thanh Hà, Học viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan chia sẻ niềm vinh dự, hạnh phúc lần đầu tham dự Xuân Quê hương: “Chương trình rất tuyệt vời, gắn kết đồng bào xa quê với Tổ quốc. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn có lời động viên, khen thưởng khích lệ đối với cộng đồng, cá nhân kiều bào có thành tích xuất sắc; lắng nghe đề xuất, nguyện vọng và sáng kiến của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài”… Phó Giáo sư Đồng Thanh Hà, Học viện Công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội đã đạt được trong năm 2024, PGS Đồng Thanh Hà tin tưởng, đất nước sẽ phát triển đột phá trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới. “Việt Nam đang trên đường hướng tới kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trên con đường này, cùng với đồng bào trong nước sẽ là sự đóng góp tích cực, chung tay đoàn kết của hơn 6 triệu bà con kiều bào ta đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp thế giới", PGS Hà cho biết.