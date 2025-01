Kiều bào Mỹ tặng Đại học Bách khoa TP.HCM lô sách quý khoảng 2,7 tỷ đồng

Vừa qua, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM đã tổ chức lễ đón nhận lô sách do TS Võ Tá Hân, kiều bào Mỹ trao tặng. Vợ của TS. Võ Tá Hân, bà Lê Thị Mỹ Châu trao bảng tượng trưng cho PGS-TS Trần Thiên Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM (Ảnh: Pháp luật TP.HCM). Được biết, đây là lô sách nhập khẩu từ Nhật Bản, bao gồm các đầu sách thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Nội dung sách trải rộng từ các công nghệ hiện đại như cơ sở dữ liệu, công nghệ thông tin, đến các lĩnh vực chuyên sâu như nhiệt động học, cơ học chất rắn và kết cấu. Lô sách khoa học kỹ thuật nhập từ Nhật Bản do TS Võ Tá Hân trao tặng trị giá khoảng 110.000 USD (khoảng 2,7 tỷ đồng). Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, ông Lê Văn Thu cho biết, TS Võ Tá Hân dù sống ở nước ngoài nhưng lòng luôn hướng về quê hương và có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ sinh viên, du học sinh Việt Nam. Đặc biệt ông người có nhiều đóng góp trong việc mang hàng triệu cuốn sách quý, có giá trị về Việt Nam, góp phần phát triển tri thức cho đất nước. Ông Thu cũng đánh giá cao sự đóng góp của TS Võ Tá Hân trong việc mở mang trí thức, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, cho sinh viên Việt Nam. Ông cho biết lô sách khoa học kỹ thuật nhập từ Nhật Bản do TS Võ Tá Hân trao tặng trị giá khoảng 110.000 USD (khoảng 2,7 tỉ đồng). Tại sự kiện, vợ của TS. Võ Tá Hân, bà Lê Thị Mỹ Châu cho biết qua việc trao tặng sách, gia đình bà luôn mong muốn góp phần lan tỏa tri thức, đóng góp vào sự phát triển giáo dục tại Việt Nam. Bà Châu cũng mong rằng lượng sách và tri thức này sẽ giúp ích cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường Trường ĐH Bách khoa TP.HCM trong đào tạo những thế hệ sinh viên xuất sắc. Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, PGS-TS Trần Thiên Phúc đánh giá lô sách mà TS Võ Tá Hân trao tặng cho trường là nguồn tài nguyên quý báu hỗ trợ việc đào tạo và nghiên cứu của trường ĐH Bách Khoa cũng như các trường đại học khác. Ông Phúc khẳng định nguồn sách quý này sẽ được trường ĐH Bách Khoa TP.HCM chia sẻ cho các trường đại học khác qua hệ thống liên thư viện. Trước đó, năm 2020 - 2021, TS Võ Tá Hân đã trao 3.339 cuốn sách khoa học kỹ thuật trị giá 1,152 triệu USD (hơn 26 tỉ đồng) đến 25 trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Đến tháng 4/2023, TS Võ Tá Hân tiếp tục trao tặng 10.674 cuốn sách khoa học, kỹ thuật với tổng trị giá 1,434 triệu USD (hơn 33 tỉ đồng) đến Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM và 19 thư viện của các trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM. Năm 1968, TS. Võ Tá Hân sang Mỹ du học. Năm 1972, ông tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Sau đó, ông làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính tại nhiều quốc gia như Canada, Philippines và Singapore. Năm 1988, tiến sĩ Võ Tá Hân bắt đầu chương trình “Books4Vietnam” quyên góp sách từ nước ngoài chuyển về Việt Nam nhằm giúp thế hệ trẻ nâng cao kiến thức, góp phần xây dựng đất nước. Đến nay, ông đã trao tặng thư viện các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam hơn 1 triệu quyển sách về khoa học, kỹ thuật.