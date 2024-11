Kiên Ứng quay MV cho tân binh 'không giống ai' của Vpop

Tân binh LyHan ra mắt khán giả với MV "Nhân danh tình yêu" mang phong cách dị, lạ được quay bởi "Anh tài" Kiên Ứng. Mới đây tân binh mới của làng nhạc Việt LyHan đã chính thức debut bằng MV Nhân Danh Tình Yêu. Cô cũng không phải là gương mặt xa lạ với giới trẻ, LyHan từng sở hữu kênh mạng xã hội tiktok với gần 2 triệu người theo dõi và là chủ sở hữu của nhiều trend biến hình cực chất. Nhân Danh Tình Yêu là bản tiếng Việt của ca khúc tiếng Anh mang tên A New Harley Quinn đã được trình làng trước đó vào ngày 05/10. Ngay khi bản tiếng Anh ra mắt cùng thời điểm với bom tấn Joker 2, A New Harley Quinn cũng nhận về nhiều đánh giá tích cực của khán giả, đồng thời tò mò về nghệ sĩ trình bày. Nhân Danh Tình Yêu sáng tác bởi người bạn thân thiết lâu năm với LyHan là Hooligan, thuộc dòng poprock/sadcore. Câu chuyện trong bài hát là những gì mà LyHan đã từng trải qua trong quá khứ, tất cả đều được Hoolihan cảm nhận và viết lên ca khúc này. MV do Đạo diễn Kiên Ứng thực hiện. Với bối cảnh u tối đầy sáng tạo, màu trắng và đen được sử dụng chủ đạo nhằm khắc họa sự đau đớn, gục ngã trong tình yêu của một thiên thần. Có thể nói, đây là hướng đi riêng nhưng đầy thử thách trong bối cảnh có nhiều nghệ sĩ mới ra mắt Vpop với nhiều màu sắc như hiện nay. LyHan tin tưởng đây là con đường phù hợp với bản thân và sẽ chinh phục khán giả bằng tài năng âm nhạc và hình ảnh độc đáo của mình. Chia sẻ về phong cách của LyHan, Kiên Ứng chia sẻ: “Cảm nhận sự độc đáo đang tồn tại trong thế giới teen pop tại Việt Nam. Lời ca của LyHan vô cùng can đảm khi khai thác khía cạnh tâm lý tuổi teen mà hiếm nghệ sỹ chính thống nào tiếp cận ... Và bằng một cách nào đấy, màu sắc âm nhạc của Lyhan lại đồng điệu với màu sắc đen tối mà tôi thường sử dụng nhưng hiếm khi được áp dụng đối với các nghệ sĩ khác tại Việt Nam. Nên đối với tôi, đây là một nhạc phẩm thú vị mang hơi thở đen tối của thời đại nhưng không hề tuyệt vọng”. LyHan tên thật là Trần Thảo Linh, sinh năm 1999 tại Thanh Hóa, đang sinh sống và theo đuổi sự nghiệp hát tại TPHCM. Cô từng kết hợp ca sĩ Hoàng Tôn trong bài Tình yêu ngủ quên và đóng MV Yêu sắc yếu của Osad.