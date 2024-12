Kiến nghị luận tội Tổng thống Hàn Quốc thất bại

Với việc các nghị sĩ của đảng cầm quyền PPP tẩy chay không bỏ phiếu, kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bị hủy bỏ. Tối 7/12, sau khoảng 4 tiếng bỏ phiếu tại hội trường, kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol bị hủy bỏ. Để kiến nghị này được thông qua, cần sự ủng hộ của ít nhất 2/3 số nghị sĩ trong Quốc hội, tương đương 200 trên tổng số 300 ghế. Theo Yonhap, kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon bị hủy bỏ do không đủ số đại biểu tối thiểu tham gia. CNA trích lời Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik nói tình hình "rất đáng tiếc" khi cuộc bỏ phiếu không thể diễn ra như đã định. "Với tổng số 195 phiếu bầu, số lượng đại biểu bỏ phiếu không đạt được đa số 2/3 cần thiết trên tổng số đại biểu. Do đó, tôi tuyên bố cuộc bỏ phiếu về vấn đề này không hợp lệ", ông nói. Theo Guardian, do không đủ 200 đại biểu nên việc kiểm phiếu cũng không diễn ra. Các nghị sĩ Hàn Quốc bỏ phiếu đối với đề xuất luận tội Tổng thống Yoon. (Ảnh: AP) Lãnh đạo phe đối lập, Lee Jae-myung, tuyên bố sẽ không từ bỏ việc trừng phạt Tổng thống Yoon vì lệnh thiết quân luật ngắn ngủi. Ông gửi lời xin lỗi đến công chúng Hàn Quốc vì không mang lại "kết quả mà các bạn mong muốn". Trong khi đó, một phát ngôn viên của Đảng Quyền lực Nhân dân nhấn mạnh rằng họ "không thể để tái diễn một thảm kịch khiến chính phủ tê liệt". Nghị sĩ Đảng Quyền lực Nhân dân, Kim Sang-wook, người trước đó được chào đón nồng nhiệt khi trở lại phòng họp để bỏ phiếu, nói với báo giới rằng ông đã bỏ phiếu chống lại kiến nghị luận tội. Ông cho biết dù không đồng tình với dự luật, nhưng ông vẫn cho rằng Tổng thống Yoon không đủ năng lực để đảm nhiệm vai trò hiện nay. Kim tiết lộ ông từng ủng hộ dự luật luận tội cho tới hôm 6/12, nhưng thay đổi quan điểm sau tuyên bố của Tổng thống Yoon vào sáng 7/12. Trước đó trong ngày, Tổng thống Yoon đã xin lỗi toàn quốc và cho biết lệnh ban bố thiết quân luật xuất phát từ "sự tuyệt vọng của ông với tư cách là Tổng thống". Với việc phần lớn nghị sĩ đảng cầm quyền PPP rời khỏi hội trường và tẩy chay bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc lên tiếng chỉ trích: “Đây là hành động bỏ qua ý nguyện của người dân. Đây là sự coi thường người dân, coi thường Quốc hội. Là những nghị sĩ, các vị không thể làm như vậy". Thời điểm các nghị sĩ PPP rời đi, nhiều nghị sĩ thuộc phe đối lập cũng bày tỏ sự phản đối dữ dội: "Những kẻ phản bội, quay lại ngay!". Lãnh đạo phe đối lập trước đó tuyên bố nếu kiến nghị luận tội không được thông qua, họ sẽ đưa vấn đề này trở lại vào thứ Tư tuần tới, tức 11/12. Thạch Anh