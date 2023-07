Kiến nghị kiểm điểm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trong việc tiếp dân

Trong khi đó, kê khai tài sản, thu nhập tại một số địa phương, đơn vị chưa tốt; thực hiện không đầy đủ việc lập danh sách người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản.

Thanh tra Chính phủ phát hiện ở nhiều nơi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc công khai minh bạch tài sản; nhiều bản kê khai tài sản không rõ từng nguồn thu trong tổng thu nhập của cả gia đình. Nhiều trường hợp không giải trình biến động tăng/giảm so với năm trước hoặc giải trình không rõ ràng.

"Nguyên nhân của những hạn chế, vi phạm nêu trên chủ yếu do chưa nắm chắc các quy định của pháp luật; do còn đơn giản, chủ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ. Việc không bố trí tiếp công dân đủ số ngày theo quy định còn do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19. Qua thanh tra chưa phát hiện vi phạm là do cố ý hoặc có biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao", kết luận cho hay.