Kiểm soát chặt mua bán USD tự do trái phép dịp Tết

Các ngân hàng cần giám sát, bảo đảm đại lý thu đổi ngoại tệ hoạt động hạn chế tình trạng mua bán ngoại tệ tự do trái phép, đặc biệt dịp Tết. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM vừa có văn bản gửi các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối trên địa bàn, về tăng cường công quản lý đại lý đổi ngoại tệ. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM yêu cầu hạn chế tình trạng mua bán ngoại tệ tự do trái phép, nhất là trong cao điểm Tết Nguyên đán 2025 Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng ủy quyền, ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp có bàn thu đổi ngoại tệ tiếp tục tăng cường các giải pháp quản lý, kiểm tra giám sát và các biện pháp khác bảo đảm hoạt động của các bàn thu đổi đúng quy định pháp luật. Cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát bảo đảm các đại lý thu đổi ngoại tệ thực hiện nghiêm theo quy định, hạn chế tình trạng mua bán ngoại tệ tự do trái phép, đặc biệt dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2025. Kiểm tra, kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất đối với đại lý được ủy quyền để bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu quả. "Trường hợp phát hiện đại lý đổi ngoại tệ có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật, tổ chức tín dụng tùy theo tính chất và mức độ vi phạm để có biện pháp xử lý thích hợp" – văn bản của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM nêu rõ. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, cho biết các yêu cầu trên nhằm bảo đảm hoạt động mua bán ngoại tệ đúng quy định, góp phần ổn định thị trường ngoại hối trên địa bàn; không mua bán ngoại tệ tự do, góp phần hạn chế và ngăn ngừa tình trạng buôn lậu thường phát sinh và diễn biến phức tạp trong dịp cuối năm. Ngày 9-1, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.338 đồng/USD, tăng 8 đồng/USD so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh 25.194 đồng/USD mua vào, 25.554 đồng/USD bán ra, tăng 8 đồng/USD so với hôm qua. Trên thị trường tự do, một số điểm thu đổi ngoại tệ ở TP HCM giao dịch đồng USD mua vào 25.660 đồng/USD, bán ra 25.760 đồng/USD, cao hơn trong ngân hàng hơn 200 đồng mỗi USD. Tỉ giá USD/VNĐ liên tục duy trì ở mức cao từ đầu năm đến nay, sau khi đã tăng khoảng 5% trong năm 2024.