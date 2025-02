Kiếm hơn 6 tỷ USD nhờ phim tổng tài sến súa

Mỗi đoạn phim chỉ dài từ 60-90 giây, loạt phim có thể kéo dài hơn 50 tập.The Double Life of My Billionaire Husband, một trong những bộ phim ăn khách nhất năm 2023, chỉ dài 100 giây/tập. Phim kể về người phụ nữ bị ép kết hôn với "kẻ thất bại và một cựu tù nhân" để trả hóa đơn viện phí cho mẹ bỗng viral lạ thường.

Joey Jia, giám đốc điều hành của ReelShort, đơn vị phát hành The Double Life of My Billionaire Husband, cho biết: "Phim truyền hình ngắn đang trở thành hình thức giải trí thống trị, thậm chí có khả năng vượt qua thị trường phim truyền thống trong vài năm tới".

Bộ phim truyền hình ngắn đầu tiên xuất hiện ở Trung Quốc năm 2018, không lâu sau khi TikTok ra mắt. Các công ty như Kuaishou Technology và Tencent Holdings thu hút hàng chục triệu người xem trẻ tuổi, những người thường xuyên lướt màn hình để xem những câu chuyện mới và video thịnh hành.

Sự phát triển của các nền tảng buộc những công ty lớn nhất Trung Quốc trong lĩnh vực phim và truyền hình trực tuyến phải chạy theo xu hướng.

iQiyi và Tencent - nền tảng giống Netflix và Hulu của Trung Quốc, bắt đầu cấp phép phát sóng phim truyền hình ngắn cho khách hàng địa phương cũng như khán giả nước ngoài.

Reeves Deng, cựu nhà đầu tư mạo hiểm đến từ Thâm Quyến, người đã thành lập công ty sản xuất phim ngắn Luckyshort, cho biết: "Trung Quốc có chuỗi cung ứng phim truyền hình ngắn mạnh mẽ, không nơi nào khác trên thế giới có thể cạnh tranh được. Về cơ bản, chúng tôi mang lại sự giải trí cho người xem với chi phí thấp và tần suất cao hơn".

Theo Deng, các nhà sản xuất ở Trung Quốc cho ra mắt ​​5.000-8.000 phim truyền hình ngắn mới mỗi năm, gấp 10 lần so với phần còn lại của thế giới. Theo báo cáo của ngành, hàng nghìn công ty mới đăng ký kinh doanh phim truyền hình ngắn vào năm 2024.

Do cạnh tranh ngày càng gay gắt, chi phí sản xuất tăng vọt. Nhưng những bộ phim truyền hình dạng này chỉ tốn vài chục nghìn USD để thực hiện, ít hơn nhiều so với phim truyền hình.