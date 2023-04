Kích động bạo lực học đường, nữ sinh viên bị công an triệu tập

Ngày 21/4, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Nghệ An), đơn vị đã triệu tập một nữ sinh viên về hành vi đăng tải thông tin kích động bạo lực học đường trên mạng xã hội.

Trước đó, em L.T.T. (19 tuổi, hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng ở thành phố Vinh, Nghệ An) đăng tải hình ảnh hai nữ sinh đánh nhau kèm nội dung cho rằng, học sinh đánh nhau nhưng không ai ra can ngăn. Tại phần bình luận bài viết, L.T.T. đăng tải clip liên quan đến ảnh được nhắc tới ở trên.