Kích cầu tiêu dùng cuối năm, các hãng xe đua nhau giảm giá

Theo thông tin từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), 7 tháng đầu năm 2023, tổng doanh số bán hàng ôtô trên toàn thị trường từ các đơn vị thành viên VAMA đạt 162.014 xe, giảm tới 30% so với cùng kì năm trước. Trong đó, doanh số bán xe du lịch giảm 34%, xe thương mại giảm 13% và xe chuyên dụng giảm 63%.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến việc doanh số giảm sút trong thời gian qua do những khó khăn của nền kinh tế trong nước.

Xe giảm giá mạnh nhưng lượng khách mua khá ảm đạm.

Đáng chú ý, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B 7 tháng qua tại Việt Nam đạt 25.896 xe, giảm 18.032 xe, tương đương gần 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Doanh số này sụt giảm mạnh, trong đó xe du lịch giảm 34%, xe thương mại giảm 13% và xe chuyên dụng giảm 63% so với cùng kỳ năm trước. Xe lắp ráp trong nước tháng 7 chỉ đạt chỉ đạt 13.575 xe, giảm 12% so với tháng trước, xe nhập nguyên chiếc cũng giảm 48% so với tháng liền kề", đại diện VAMI đề cập.

Điều đáng nói, doanh số thị trường ôtô thời gian qua bị sụt giảm mạnh, kéo theo ngành công nghiệp hỗ trợ ôtô, cơ khí cũng bị ảnh hưởng nặng.

Trong khi đó, theo đánh giá của các doanh nghiệp, đại lý xe, sức mua thị trường sụt giảm nhanh ngoài dự báo khiến tồn kho tại showroom và nhà máy sản xuất ở mức đáng báo động.

"Trong ngắn hạn, nếu sức mua không được cải thiện và thị trường không tăng trưởng trở lại, để giảm áp lực tồn kho, các nhà sản xuất sẽ không thể duy trì nhịp sản xuất ổn định và buộc phải giảm công suất và nhân công, điều này sẽ tác động trực tiếp tới tình hình lao động - việc làm, từ đó ảnh hưởng tới an sinh xã hội", đại diện một hãng xe cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Việt Nam cho biết, nhu cầu tiêu dùng ôtô phụ thuộc rất nhiều yếu tố và có những biến động. Do đó, nếu được giảm thuế trước bạ người tiêu dùng sẽ là đối tượng được hưởng lợi đầu tiên.

"Chính sách hỗ trợ được ban hành sẽ giúp người dân tiếp cận mức giá tốt, kích thích mua sắm trong bối cảnh thị trường tiêu thụ ôtô đang có xu hướng sụt giảm mạnh", ông Quyền nói.

PHẠM DUY