Kịch bản xuất khẩu của Việt Nam nếu bị ông Trump áp thuế

Do đó, với kịch bản cơ sở, xuất khẩu nhóm hàng này sang Mỹ năm nay có thể đạt khoảng 41-42 tỷ USD (tăng 15-20% - chỉ bằng một nửa mức tăng năm ngoái). Ở kịch bản tiêu cực, xuất khẩu nhóm hàng này chỉ tăng 10-15%, còn trong kịch bản tích cực, mức tăng trưởng có thể đạt mức 20-25%.

Theo nhóm nghiên cứu ngành điện tử Việt Nam hiện chủ yếu phụ thuộc vào doanh nghiệp FDI nên khả năng dịch chuyển chuỗi sản xuất khỏi Việt Nam do tác động của thuế quan rất khó xảy ra.

Nhóm ngành dệt may, da giày (chiếm 21,9%): Với kịch bản cơ sở, nhóm nghiên cứu dự báo xuất khẩu dệt may, da giày sang Mỹ năm 2025 có thể đạt 28-29 tỷ USD (tương ứng với mức tăng 7-11% so với năm trước). Trong kịch bản tiêu cực, mức tăng trưởng có thể chỉ đạt 3-5%, còn kịch bản tích cực, mức tăng trưởng lên tới 10-13%.

Nhóm ngành gỗ và sản phẩm gỗ (chiếm 7,6%): Trong kịch bản cơ sở, dự báo gỗ và các sản phẩm gỗ năm 2025 có thể đạt 10-10,5 tỷ USD (tăng 10-15%). Trong kịch bản tiêu cực, mức tăng trưởng xuất khẩu có thể chỉ đạt 5-10%, còn trong kịch bản tích cực, mức tăng trưởng xuất khẩu lên tới 15-20%.

Nhóm ngành nông - thủy - hải sản (chiếm 3,5%). Nhóm nghiên cứu cho rằng ít chịu tác động do đây là nhóm hàng hóa thiết yếu. Việc Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với Việt Nam và các quốc gia khác sẽ tạo ra cả cơ hội cũng như thách thức đối với lĩnh vực này.

Đối với hàng thủy sản, dự báo xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ năm 2025 có thể đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 10-12% so với năm trước.

Đối với hàng nông sản, các mặt hàng này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa của Mỹ (khoảng 1,6% năm 2024) nên nếu bị áp thuế, kỳ vọng mức thuế sẽ không quá cao. Dự báo xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang Mỹ năm nay có thể đạt 2,7-2,8 tỷ USD, tăng 15-20% ở kịch bản cơ sở.

Với nhóm ngành thép và nhôm (chiếm 2,7%) dự báo chịu tác động tiêu cực hơn song hiện giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ không quá lớn, các doanh nghiệp có thể tìm cách chuyển hướng thị trường.