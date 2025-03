Kịch bản giao chiến với tội phạm bên chiếc Camry chở VIP ở hồ Gươm

Một kịch bản khác, trên địa bàn X xuất hiện nhóm thanh niên kẹp ba phóng xe máy lạng lách, cầm theo vũ khí có kích cỡ lớn gây rối trật tự công cộng.

Tổ công tác đã dùng rào chắn để ngăn chặn nhưng chúng liền lách, phóng vượt qua.

Chỉ sau ít phút, tất cả những đối tượng bị chặn đứng nhờ tài năng võ thuật của các chiến sĩ Cảnh sát cơ động.

Buổi trình diễn còn có màn thể hiện tài năng của chó nghiệp vụ giả định tham gia tìm kiếm và truy bắt "tội phạm" buôn lậu qua cửa khẩu. Bằng mưu trí và tài năng của lực lượng cảnh sát, toàn bộ những kẻ mang ma túy qua khu vực kiểm soát đều bị tạm giữ và áp giải đưa về đồn.

Buổi biểu diễn này nằm trong khuôn khổ chương trình “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) do Bộ Công an chủ trì phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Chương trình cũng là dịp để tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, những chiến công xuất sắc đã góp phần giữ vững bình yên cho đất nước, thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ.