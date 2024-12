Kịch bản điên rồ cho Rap Việt

Các khán giả dự đoán Manbo sẽ nhận lượng bình chọn áp đảo từ khán giả. Song, kể cả khi Manbo thắng nhờ bình chọn, cơ hội vô địch của học trò Karik không nhiều. Trước đêm thi quyết định của Rap Việt mùa 4, khán giả tranh cãi về kịch bản Manbo lội ngược dòng để giành ngôi quán quân, khi nam rapper đang được đông đảo khán giả ủng hộ. Hai tuần gần nhất, thành viên tổ đội Gerdnang đều vượt lên tất cả để là rapper được khán giả bình chọn nhiều nhất cho giải thưởng "Rapper Of The Round". Biến số từ Manbo Trên hành trình chọn ra quán quân Rap Việt, lượng bình chọn từ khán giả chiếm đến 60%. Đó là lý do qua 3 mùa Rap Việt, vị trí quán quân đều gây tranh cãi. Chiến thắng của Seachains trước Blacka được cho ít nhiều có sự thuyết phục. Còn Dế Choắt và Double2T giành quán quân khiến không ít khán giả phật lòng. Năm nay, luật chơi không thay đổi. Rap Việt mùa 4 xuất hiện một biến số ở đêm chung kết là Manbo, khi rapper này liên tục thắng ở đường đua bình chọn, dù màn trình diễn kém ấn tượng. 2 tuần đã qua, Manbo nhận hơn 194.000 phiếu bầu. Dù rằng Robber hay Gill gây sốt đường đua trending, Manbo vẫn là tâm điểm. Chuyện Manbo được khán giả bình chọn nhiều như vậy, trước hết đến từ việc anh là niềm hy vọng lớn nhất của Karik. Mặt khác, cái mác thành viên tổ đội Gerdnang hỗ trợ song song cho Manbo, khi cộng đồng fan của Hieuthuhai, Hurrykng đang âm thầm tiếp sức cho người anh em chung một con thuyền. Tại chung kết, màn trình diễn của Manbo bị bỏ lại phía sau so với Gill và Robber. Cơ hội cạnh tranh của nam rapper sẽ bị thu hẹp khi đánh giá trên khía cạnh chuyên môn. Song, cơ hội để Manbo ít nhất hiện diện ở top 3 vẫn sáng cửa, khi các khán giả đang sẵn sàng giúp nam rapper làm được điều đó. Qua 4 mùa Rap Việt, chưa có thí sinh nào được một lượng lớn khán giả ủng hộ bất chấp như Manbo. Đặt giả thuyết Manbo không nhận bất kỳ phiếu bầu nào từ HLV và giám khảo, kể cả là Karik, với tỷ lệ bình chọn khán giả, nếu giữ nguyên phong độ, Manbo sẽ vượt lên nhiều thí sinh khác. Chuyện Manbo vượt lên 7dnight, Damny hay Coolkid về kết quả chung cuộc sẽ lại gây tranh cãi dữ dội. Nhưng không có gì bất ngờ nếu điều đó xảy ra. Chính vì phiếu bầu của khán giả, thí sinh Alen bị loại tức tưởi ở Rap Việt mùa 3, "drama" hơn nữa là Dế Choắt và Double2T giành quán quân một cách bất ngờ. Một khi trao tỷ lệ quyết định quá lớn cho khán giả, sẽ có những trường hợp rapper được o bế quá mức. Trước hết, chuyện Manbo có 2 tuần liên tiếp nhận phiếu bầu cao nhất ở vòng bứt phá đã gây tranh cãi dữ dội. Manbo sẽ vô địch Rap Việt? Đây là kịch bản điên rồ mà một số khán giả giàu trí tưởng tượng vẽ ra trước đêm chung kết 2. Họ nhắc lại chiến thắng của Double2T ở Rap Việt mùa 3 từng tạo nên điều điên rồ như thế, khi 24k.Right, Liu Grace và Huỳnh Công Hiếu mới là những người từ đầu được dự đoán vô địch. Nhìn cái cách Dế Choắt và Double2T khiến hầu hết khán giả ngỡ ngàng, ở Rap Việt, mọi thứ đều có thể xảy ra. Song, với trường hợp của Manbo, khó hình dung nổi kịch bản rapper này sẽ vô địch. Lý do bởi Dế Choắt và Double2T có thể kém hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp về chuyên môn. Song, xuyên suốt quá trình dài, 2 quán quân Rap Việt thể hiện tốt cho đến chung kết. Họ nhận được tình cảm đặc biệt từ khán giả, do đó vượt lên về bình chọn, đồng thời cũng nhận phiếu bầu từ các HLV/giám khảo. Manbo nắm trong tay lợi thế đầu tiên, là sự nâng đỡ từ cộng đồng fan hùng hậu của Gerdnang. Tuy nhiên, về chuyên môn, nam rapper đã gây thất vọng ở chung kết. Trong khi đó, các đối thủ của Manbo đều tốt hơn so với chính họ ở chung kết. Đặc biệt, Robber tạo ra tiết mục áp đảo vượt trội về chuyên môn và bản thân nam rapper này cũng được lượng lớn khán giả ủng hộ. Qua 4 mùa, chưa bao giờ màn trình diễn của người dẫn đầu - Robber - tạo khoảng cách xa với những đối thủ ở sau như vậy. Từng lời nhận xét của HLV, giám khảo, đặc biệt là lời khen có cánh của giám khảo khách mời Changmo nói lên điều này. Changmo cho biết tiết mục của Robber đã vươn tầm châu Á. Robber có thể thua về bình chọn nhưng khó có biến số khi các HLV và giám khảo ra quyết định bỏ phiếu cho người chiến thắng. Từ kết hợp giữa 2 yếu tố khán giả bình chọn và lựa chọn từ HLV/giám khảo, Robber vẫn được dự đoán là thí sinh có cửa lớn nhất để chiến thắng. Sự vượt trội của Robber một phần phản ánh chất lượng thí sinh của Rap Việt mùa 4 đang sa sút so với các năm khác. Đến chung kết, trừ Robber và Gill, phần còn lại đều đuối sức. Việc hai thí sinh mạnh Dangrangto và Queen B bỏ thi càng khiến cuộc đua vô địch Rap Việt trở nên nhàm chán. Các thí sinh vẫn còn một tiết mục kết hợp cùng HLV hoặc giám khảo để định đoạt phần còn lại của cuộc thi. Song, từ chung kết một, cuộc phân định về ứng viên vô địch đã hiện rõ. Theo Tiền Phong