Kịch bản để đội tuyển Việt Nam tiến vào bán kết AFF Cup 2024

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng sớm một lượt trận nếu thắng Philippines tối nay (20h, 18/12). Vậy đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ vào bán kết theo kịch bản nào? Đội tuyển Việt Nam đang thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng bảng AFF Cup 2024. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik đã có màn trình diễn xuất sắc khi đánh bại Lào với tỷ số 4-1 và tiếp tục giành chiến thắng 1-0 trước Indonesia, qua đó vươn lên đứng đầu bảng với 6 điểm và rộng cửa tiến vào bán kết. Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trên sân Philippines vào ngày 18/12 và trên sân nhà tiếp Myanmar vào 21/12, vậy thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tiến vào bán kết theo kịch bản nào? Đội tuyển Việt Nam đang tràn đầy cơ hội tiến vào bán kết AFF Cup (Ảnh: Đỗ Minh Quân). Giành trên 3 điểm: Chỉ cần giành 3 điểm, đội tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn có ngôi đầu bảng B, bởi các đội bóng còn lại không thể vươn đến điểm số 9. Điều đó có nghĩa, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có quyền thắng một trong hai trận đấu còn lại. Kịch bản tốt nhất với đội tuyển Việt Nam là giành chiến thắng trước Philippines vào ngày 18/12, khi đó HLV Kim Sang Sik có quyền "buông" trận đấu với Myanmar trên sân Phú Thọ. Chiến thắng trên sân Philippines là điều mà HLV Kim Sang Sik mong muốn. Điều đó có nghĩa chiến lược gia người Hàn Quốc muốn các học trò "xong sớm, nghỉ sớm" ở mục tiêu giành ngôi đầu bảng. Tính toán của HLV Kim Sang Sik hoàn toàn hợp lý khi đặt mục tiêu thắng Philippines - đội bóng cũng chưa thể hiện được nhiều tại vòng bảng - với 2 kết quả hòa (cùng tỷ số 1-1 trước Myanmar và Lào), bởi lịch thi đấu của AFF Cup 2024 khá dày, với mật độ 3 ngày/trận. Lịch thi đấu này khiến các cầu thủ khá mệt mỏi. Vì thế, nếu Việt Nam thắng Philippines, HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể cho đội hình chính nghỉ ngơi ở trận đấu gặp Myanmar, qua đó sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn để tiến vào vòng bảng. Giành thêm 3 điểm, có nghĩa Việt Nam nếu chẳng may sảy chân thua Philippines và thắng Myanmar, vẫn chắc chắn đứng đầu bảng B. Tuy nhiên, nếu như vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn phải căng sức đá trận cuối. Do vậy, mục tiêu thắng Philippines để "xong sớm, nghỉ sớm" vẫn tốt hơn so với việc phải căng sức đá với Myanmar. Đội tuyển Việt Nam đang giữ thành tích toàn thắng ở vòng bảng (Ảnh: Thành Đông). Giành thêm 2 điểm: Nếu Việt Nam có được hai kết quả hòa, chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ vẫn đứng đầu bảng B với 8 điểm sau 2 trận thắng, 2 trận hòa, bởi theo kịch bản này thì cao nhất trong các đội bóng còn lại cũng chỉ có tối đa 7 điểm, đó là đội tuyển Indonesia nếu thắng Philippines. Vì vậy, nếu hòa cả hai trận, Việt Nam sẽ vẫn đứng đầu bảng B. Giành thêm 1 điểm: Nếu giành thêm một điểm sau 2 trận đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ có 7 điểm. Nếu Việt Nam thua Philippines và hòa Myanmar trên sân nhà, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn chắc chắn có vé vào bán kết. Vì theo kịch bản này, tối đa Myanmar chỉ có 5 điểm, trong khi Indonesia (4 điểm) phải tử chiến với Philippines ở lượt cuối (5 điểm). Thậm chí, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik hoàn toàn vẫn đứng đầu bảng nếu Indonesia thắng hoặc hòa và đội tuyển Việt Nam vẫn có hiệu số cao hơn Indonesia (nếu Indonesia thắng Philippines). Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang có hiệu số bàn thắng bại +4, Indonesia có hiệu số là 0. HLV Kim Sang Sik khẳng định muốn tuyển Việt Nam sớm giành vé vào bán kết (Ảnh: An An). Không có thêm điểm: Nếu đội tuyển Việt Nam thua cả hai lượt trận cuối, quyền tự quyết sẽ không phụ thuộc vào đoàn quân của HLV Kim Sang Sik. Đầu tiên, nếu Myanmar không thể thắng Lào trong trận đấu vào tối nay, đồng nghĩa chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ vào bán kết cho dù có thua cả hai trận cuối. Vì theo kịch bản này, tối đa Myanmar chỉ có 5 điểm, kém điểm tuyển Việt Nam (6 điểm), trong khi Indonesia (4 điểm) sẽ đối đầu Philippines ở lượt cuối (5 điểm) và cao nhất chỉ có một đội vượt Việt Nam. Nếu hai đội hòa, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể giữ ngôi đầu bảng nếu có chỉ số phụ tốt hơn Philippines. Trong trường hợp Myanmar thắng Lào ở trận đấu tối nay, khi đó cửa đi tiếp của tuyển Việt Nam sẽ rất hẹp nếu thua tiếp Myanmar sau khi đã thua Philippines. Khi đó, Myanmar sẽ có 7 điểm. Ở trận cuối giữa Indonesia (4 điểm) và Philippines (5 điểm), nếu có kết quả thắng - thua thì tuyển Việt Nam sẽ bị loại. Nếu trận đấu này hòa, đội tuyển Việt Nam cần có chỉ số phụ tốt hơn Philippines để giành vé vào bán kết.