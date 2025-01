Kia triệu hồi SUV điện vì lỗi ghế

Theo thông báo triệu hồi của Kia, sai sót từ nhân viên tại nhà máy lắp ráp dẫn tới việc ghế ngồi của loạt SUV điện EV9 có thể không được lắp đúng cách. Theo InsideEV, Kia đang triển khai đợt triệu hồi với dòng SUV điện EV9 bán ra tại Mỹ do lo ngại ghế sau không được gắn chặt vào xe. Cụ thể, có tổng cộng 22.883 chiếc EV9 được sản xuất từ ngày 25/9/2023 đến ngày 15/10/2024 tại nhà máy Kia Autoland Gwangmyeong ở Hàn Quốc thuộc diện bị ảnh hưởng. Báo cáo triệu hồi gửi lên Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) cho biết số xe trên có thể bị thiếu bu lông ở hàng ghế thứ hai và thứ ba. Dấu hiệu nhận biết là những tiếng kêu lạch cạch bất thường xuất hiện khi xe vận hành. NHTSA không nêu rõ số lượng bu lông có thể thiếu trên mỗi xe, nhưng khẳng định lỗi này có thể gây nguy hiểm. Bởi nếu ghế ngồi không được cố định chắc chắn, chúng có thể bị văng ra trong trường hợp xe gặp va chạm mạnh. Từ đó làm tăng nguy cơ chấn thương cho hành khách. Kia cho biết việc thiếu bu lông cố định ghế xuất phát từ sai lầm cá nhân của công nhân lắp ráp tại nhà máy thay vì lỗi dây chuyền. Để khắc phục sự cố, hãng xe Hàn Quốc sẽ lắp đặt các bu lông bị thiếu cho khách hàng bị ảnh hưởng. Đồng thời, các đại lý Kia sẽ kiểm tra toàn bộ ghế để đảm bảo bu lông được siết chặt đúng cách. Kia khuyến cáo khách hàng sớm liên hệ với đại lý để xác định xem xe của mình có nằm trong diện triệu hồi hay không. Kia lần đầu tiên phát hiện ra vấn đề từ tháng 9, khi một chủ xe khiếu nại rằng chiếc EV9 đời 2024 của họ bị thiếu bu lông cố định hàng ghế thứ ba. Chỉ vài ngày sau, hãng đã nhận về báo cáo thứ hai về vấn đề tương tự. Nhà sản xuất sau đó đã tiến hành kiểm tra sơ bộ 90 chiếc EV9 được nhập khẩu từ Hàn Quốc, nhưng không phát hiện chiếc nào bị thiếu hoặc lỏng bu lông. Dẫu vậy, Kia vẫn quyết định phát lệnh triệu hồi tự nguyện đối với gần 23.000 xe EV9, bao gồm cả đã bán, đang lưu kho cũng như chuẩn bị được giao để đảm bảo an toàn cho khách hàng. EV9 là mẫu SUV điện 3 hàng ghế, đứng đầu bảng trong dải sản phẩm của Kia. Đây cũng là mẫu xe điện bán chạy nhất của hãng ô tô Hàn Quốc tại Mỹ với doanh số đạt 20.066 xe tính hết 11 tháng đầu của năm 2024. Lê Tuấn