Kia Seltos thêm bản 1.5L tăng áp giá 659 triệu đồng

Với tổng cộng 8 phiên bản - trong đó có 4 cấp độ trang bị và 2 cấu hình động cơ, Seltos giữ vững "ngôi" xe phổ thông có nhiều lựa chọn nhất Việt Nam, song hào quang về doanh số chưa trở lại với Kia. Đầu tháng 12, Thaco bổ sung phiên bản 1.5L Turbo Deluxe cho Kia Seltos với giá bán 659 triệu đồng, cao hơn bản 1.5L Deluxe 20 triệu đồng, qua đó nâng tổng số phiên bản của mẫu CUV hạng B lên con số 8. Số lượng phiên bản của các đối thủ như Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta chỉ bằng nửa. Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) 1.5L AT 599 1.5L Deluxe 639 1.5L Turbo Deluxe (mới bổ sung)

659

1.5L Luxury

699 1.5L Luxury Turbo

749 1.5L Premium

749 1.5L Turbo GT-Line

799 1.5L Turbo GT-Line (đặc biệt)

839 Giới chuyên gia nhận định đây là động thái "sửa sai" từ phía nhà phân phối trước loạt ý kiến trái chiều, đặc biệt từ các chủ xe Seltos bản trước nâng cấp giữa vòng đời. Trước đây, Seltos nổi bật khi trang bị động cơ 1.4L tăng áp và hộp số tự động ly hợp kép (DCT) 7 cấp trên tất cả các phiên bản. Tuy nhiên, dấu ấn này đã biến mất sau khi bản facelift ra mắt và duy nhất phiên bản GT-Line (799 triệu đồng) sở hữu máy xăng 1.5L tăng áp (158 mã lực/253Nm) và hộp số DCT 7 cấp. Với 799 triệu đồng, Mazda CX-5 2.0L Luxury hay bản tiêu chuẩn Hyundai Tucson, Ford Territory thuộc hạng cao hơn được đánh giá là phương án hợp lý hơn Seltos GT-Line (Ảnh: Thaco). Kia sớm khắc phục bằng phiên bản 1.5L Luxury Turbo rẻ hơn 50 triệu đồng, song 749 triệu đồng vẫn ngang ngửa CX-5 bản khởi điểm. Các bản còn lại dùng máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên (113 mã lực/144Nm) và hộp số CVT - không yếu nhưng cũng chẳng ấn tượng. Phiên bản 1.5L Turbo Deluxe mới được xem là "option" tương đối ổn nếu xét đến 2,25 mã lực và 5,45Nm trên một triệu đồng tăng thêm so với bản 1.5L Deluxe, đồng thời tiết kiệm 90 triệu đồng và trải nghiệm một trong những khối động cơ tăng áp hiếm hoi trong phân khúc. Hệ dẫn động cầu trước, 3 chế độ lái và 3 chế độ kiểm soát lực kéo không đổi (Ảnh: Thaco). Phần còn lại giống hệt phiên bản gần như thấp nhất của chiếc Kia này, thiếu hụt nhiều tiện nghi và tính năng an toàn nếu đặt cạnh Xforce bản Exceed hay Creta bản Đặc biệt, vốn rẻ hơn Seltos khoảng 10-20 triệu đồng. Cụ thể, xe không có đèn ngoại thất LED, vô-lăng bọc da, ghế lái chỉnh điện, kiểm soát hành trình và chỉ có 2 túi khí (Xforce có 4, Creta có 6). Toàn bộ đèn ngoại thất halogen có thể là khuyết điểm lớn của Seltos 1.5L Turbo Deluxe trong mắt một số người (Ảnh: Thaco). Ở chiều ngược lại, xe đã được trang bị đèn pha tự động bật/tắt, la-zăng hợp kim 17 inch, màn hình cảm ứng 10,25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây ghép đôi với hệ thống 6 loa, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau, chìa khóa thông minh, khởi động xe từ xa, ghế ngồi bọc da, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, cảm biến phía sau và camera lùi. Hàm lượng tiện nghi trên mẫu CUV có giá bán 659 triệu đồng dừng ở mức đủ dùng (Ảnh: Thaco). Kia Seltos gây chú ý khi ghi nhận sức tiêu thụ tháng 11 tăng 49% so với tháng 10, tăng mạnh trong phân khúc. Với doanh số 1.212 chiếc, mẫu xe Hàn Quốc đã vượt qua Yaris Cross trong tháng qua, giữ vị trí số 3 trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên, lũy kế doanh số tính đến hết tháng 11/2024 chỉ đạt 6.280 chiếc, giảm tới 37,3% so với cùng kỳ năm ngoái và chưa bằng một nửa "tân binh" Xforce (13.267 chiếc). Cải tiến về thiết kế và tiện ích cùng hệ động lực có phần ổn định hơn, Seltos với giá bán chưa hấp dẫn dường như khó tìm lại hào quang từng có trước áp lực từ nhiều đối thủ, trong một phân khúc ngày càng "chật chội".