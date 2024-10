KIA Quoris đời 2017 ngang cơ Mercedes S-Class nhưng giá chỉ 800 triệu

KIA Quoris là mẫu sedan cỡ lớn, cạnh tranh với Mercedes-Benz S-Class và BMW 7-Series. Tuy nhiên, mẫu xe này lại không hợp thị hiếu người dùng Việt Nam. KIA Quoris hay còn được gọi là K9 từng được THACO ra mắt thị trường Việt vào năm 2016, kỳ vọng cạnh tranh với các mẫu xe sang khác như BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-Class. Dù không có động thái khai tử nhưng KIA Việt Nam cũng chính thức ngừng nhập mẫu Quoris về nước sau khi bán ra chiếc xe cuối cùng vào tháng 6/2022. KIA Quoris/K9 từng ra mắt thị trường Việt vào năm 2016. Ảnh: Mẫn Hồ Thời điểm ra mắt, KIA Quoris được niêm yết giá 2,708 tỷ đồng và thời điểm năm 2017, giá lăn bánh mẫu xe này lên tới hơn 3 tỷ đồng. So với các đối thủ khác, Quoris vẫn có giá bán rẻ hơn rất nhiều. Cụ thể, Mercedes-Benz S-Class đời 2016 có giá khởi điểm tới 3,939 tỷ đồng hay thậm chí BMW 7-Seris có giá lên đến 6,4 tỷ đồng. Sau 7 năm sử dụng, KIA Quoris đời 2017 trên thị trường xe cũ có giá khoảng 800 triệu đồng, mất đến 73,3% giá trị ban đầu. Trong khi đó, Mercedes-Benz S400L và BMW 740Li đời 2017, dù có giá lăn bánh cao hơn, lần lượt khoảng 4,4 tỷ và 7 tỷ đồng, hiện cũng chỉ giảm giá 64% và 68,6% giá trị. Điều này cho thấy, dù giá rẻ hơn, KIA Quoris vẫn mất giá mạnh hơn so với các đối thủ châu Âu. Thiết kế không quá lỗi thời, trang bị tiện nghi vẫn ngập tràn So với các mẫu xe đời mới, ra mắt từ 2-3 năm trở lại đây, KIA Quoris không còn là một mẫu xe quá nổi bật, hiện đại và ấn tượng về mặt thiết kế. Tuy nhiên, ngoại hình của mẫu xe này cũng không quá lỗi thời đến mức cổ hủ, vẫn phù hợp với những khách hàng trung tuổi, thích thiết kế bền dáng, đơn giản. KIA Quoris có chiều dài tổng thể hơn 5m. Ảnh: Mẫn Hồ Từng là mẫu sedan đầu bảng của KIA, Quoris được trang bị loạt tính năng hiện đại, phải kể đến như đèn full LED trước/sau, đèn chỉnh theo góc lái, cảm biến đèn và gạt mưa tự động,... Tuy nhiên, xe không có công nghệ đèn LED ma trận tương tự các mẫu xe đối thủ từ châu Âu. Nội thất KIA Quoris. Ảnh: Mẫn Hồ Thiết kế không gian bên trong khoang nội thất của Quoris theo thiên hướng sang trọng, cao cấp nhưng thiếu sự hiện đại và đặt mạnh khía cạnh công nghệ hoá. Dù vậy, xe vẫn được trang bị loạt tiện nghi đầy đủ với ghế bọc da Nappa, nội thất ốp gỗ, hàng ghế trước/sau chỉnh điện tích hợp sưởi và sấy, hệ thống điều hoà tự động 3 vùng, cửa sổ trời panorama, hệ thống 17 loa cao cấp,... Bệ tỳ tay phía sau được tích hợp loạt tính năng điều khiển. Ảnh: Mẫn Hồ Điểm đặc biệt, không gian hàng ghế thứ hai trên Quoris rất thoải mái và thoáng đãng. Xe được trang bị rèm che nắng chỉnh điện, kính cách nhiệt, cách âm, khá tiện nghi và đầy đủ, phù hợp cho các VIP ngồi sau. Khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng thiếu vắng công nghệ an toàn KIA Quoris từng bán tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng V6, dung tích 3.8L không áp dụng công nghệ tăng áp, công suất đạt 286Nm và mô-men xoắn cực đại 365Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp và dẫn động cầu sau. Việc không áp dụng công nghệ tăng áp khiến công suất động cơ không quá mạnh nhưng thay vào đó, khả năng tăng tốc của xe sẽ mượt mà hơn và không bị hiện tượng trễ turbo (lag turbo). Ngoài ra, điều này cũng giúp công tác bảo dưỡng đơn giản và động cơ bền bỉ hơn. Sau 7 năm sử dụng, KIA Quoris vẫn còn mới và chưa có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: Mẫn Hồ Ngoài ra, KIA Quoris được trang bị hệ thống treo liên kết đa điểm trước và sau, kết hợp với giảm chấn khí nén nên giúp khả năng vận hành êm ái, nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, hệ thống treo khí nén sẽ có tuổi thọ không cao tại điều kiện giao thông Việt Nam, khi các tuyến đường còn nhiều ổ gà, ổ voi ở các khu vực ven thành thị, nông thôn. Mặc dù là mẫu sedan hạng sang cao cấp của thương hiệu nhưng KIA Quoris chỉ được trang bị các tính năng an toàn cơ bản như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bố lực phanh điện tử EBD, phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ khởi hành ngang đốc, ga tự động, cảnh báo điểm mù,... và không có các tính năng an toàn, hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS. Nhìn chung, KIA Quoris đời 2017 ở thời điểm hiện tại không phải là mẫu xe có thiết kế ấn tượng và có nhiều trang bị an toàn. Tuy nhiên, những giá trị cốt lõi khác như động cơ mạnh mẽ, trang bị tiện nghi đầy đủ và kích cỡ lớn, cao cấp,... vẫn là một món hời cho những khách hàng chọn mua xe cũ trong tầm giá 800 triệu đồng. Dù vậy, trong quá trình mua xe cũ, vẫn cần kiểm tra kỹ các hạng mục từ khung gầm, động cơ, thân vỏ,... để có thể lựa chọn được mẫu xe ưng ý.