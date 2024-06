Khuyến nghị các tổ chức giám sát 24/7 để chủ động chống tấn công ransomware

Tấn công ransomware còn tiếp diễn trong thời gian tới

Như VietNamNet đã thông tin, trưa ngày 4/6, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết hệ thống CNTT của doanh nghiệp này bị tin tặc tấn công bất hợp pháp theo hình thức mã hóa dữ liệu – ransomware vào 3h10 cùng ngày. Hiện tại, các đơn vị chức năng gồm Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an) đang phối hợp với các công ty an ninh mạng tích cực hỗ trợ Vietnam Post xử lý sự cố.

Theo kết quả phân tích ban đầu được các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – NCA chia sẻ, sự cố tấn công vừa xảy ra với hệ thống CNTT của Vietnam Post là hình thức tấn công trực tiếp vào hệ thống máy chủ ảo hóa và mã hoá các file máy ảo, bao gồm cả hệ điều hành và dữ liệu, với mục đích đòi tiền chuộc.

“Hiện chưa có thông tin cụ thể về nhóm tấn công nhưng cách thức tấn công tương tự như cách thức VNDIRECT bị tấn công cách đây chưa lâu”, đại diện NCA thông tin.