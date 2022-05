Khủng hoảng lương thực: Ám ảnh kịch bản 2008

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng lúa mì và ngô của Ukraine năm 2022 sẽ chỉ đạt mức 25% và 50% so với năm 2021. Các quốc gia như Ai Cập hay Lebanon, vốn nhập 23% và 50% lúa mì từ Ukraine, sẽ đứng trước nguy cơ khủng hoảng nghiêm trọng.

Theo báo cáo này, trên thế giới hiện có 800 triệu người thiếu lương thực, trong đó có 193 triệu người đang không được cung cấp đủ lương thực ở mức tối thiểu, “nhiều hơn 40 triệu người so với năm 2020”.

Mặt khác, xung đột leo thang dẫn đến giá nhiên liệu tăng cao, làm giá lương thực cũng như các nhu yếu phẩm thiết yếu tăng mạnh, tác động lớn đến các nước phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài như các nước châu Phi và thậm chí là các nước châu Âu vốn có thể tự chủ về lương thực.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết, các nước chậm phát triển phải chi 50% tiêu dùng quốc gia để nhập khẩu lương thực. Trong tháng 3/2022, chỉ số giá lương thực thế giới của Tổ chức Lương thực Thế giới (FAO) tăng mức kỷ lục 17%. Theo Viện Nghiên cứu và Sáng tạo Pháp, giá dầu ăn, bột mì và mì sợi tại Pháp đã tăng lần lượt là 9,98%, 10,93% và 15,31% năm qua, mức kỷ lục kể từ 2008.

Nguy cơ hiện hữu

Kịch bản năm 2008 có lặp lại? Năm 2008, hàng loạt các cuộc bạo động do nạn đói đã bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới. Do gián đoạn nguồn cung từ Australia và do đầu cơ, giá lương thực ở các thành phố lớn tại các nước đang phát triển, nhất là ở khu vực Trung Đông - châu Phi, leo thang và tiêu tốn phần lớn thu nhập của bộ phận cư dân này. Đợt khủng hoảng lương thực kéo dài từ năm 2008 đến 2013 này được xem là một trong những nhân tố dẫn đến phong trào “Mùa Xuân Arab” năm 2011.

Đáng ngại thay, tình trạng khủng hoảng lương thực có nguy cơ lặp lại một lần nữa. Trong bản tin công bố ngày 6/5/2022 , Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) ước tính sản lượng lương thực năm 2021 đạt 2.799 triệu tấn, tăng 0,8 % so với năm 2020. Theo con số này, nhu cầu lương thực của nhân loại chỉ tương đương 2/3 sản lượng này. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở khả năng tiếp cận được nguồn lương thực đang dư thừa trên thế giới. Bởi lẽ, hơn 1/2 lượng lương thực sản xuất hàng năm lại được sử dụng vào mục đích chăn nuôi hay sản xuất nhiên liệu sinh học.

Trong khi đó, theo thống kê của Công ước Liên hợp quốc năm 1994 về chống sa mạc hóa (UNCCD), hơn 1/3 sản lượng nông nghiệp thế giới bị lãng phí do thiếu cơ sở hạ tầng bảo quản và chế biến ngay tại nơi sản xuất.