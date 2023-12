Khúc sông Hồng đen kịt, bốc mùi vì nước thải của nhà máy sắn

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Cầm Tiến Đông, quyền Chủ tịch UBND xã Tân An, cho biết nhà máy sắn Tân An (thuộc Công ty TNHH một thành viên chế biến nông sản Hiếu Hưng) được xây dựng và đi vào hoạt động từ 2005, với tổng diện tích khoảng 18ha, tổng đầu tư hơn 242 tỷ đồng. Sản lượng 250 tấn tinh bột sắn/ngày.

Theo ông Đông, tình trạng nhà máy xả thải ra sông Hồng là chính xác, gây ô nhiễm. Về vấn đề này, vào tháng 9 vừa qua, chính quyền địa phương đã đến và yêu cầu nhà máy sắn xử lý. Tuy nhiên, do đang vào vụ thua mua sắn, sản lượng hàng hóa lớn nên nhà máy chưa thể thực hiện.

Nước thải rò rỉ từ bãi tập kết vỏ sắn của nhà máy sắn Tân An bốc mùi hôi thối nồng nặc (Ảnh: Trần Thanh).

"Cơ quan chức năng cũng nhiều lần làm việc với doanh nghiệp về vấn đề ô nhiễm môi trường, đơn vị này đã xây dựng thêm bể lắng, bể biogas theo công nghệ mới.

Việc nhà máy để nước thải từ vỏ sắn rò rỉ ra sông, chính quyền địa phương đã từng đến yêu cầu nhà máy xử lý, dọn dẹp lại bãi thải lên cao, không cho tràn xuống sông, không để tình trạng nước thải rò rỉ ra môi trường", ông Đông nói.

Để làm rõ hơn về vấn đề này, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Nhuận, Phó Giám đốc nhà máy sắn Tân An, xác nhận, tình trạng ô nhiễm do khu vực bãi thải để vỏ sắn (rộng khoảng 2.000m2) của công ty chưa xây dựng tường bao, việc rò rỉ nước thải từ đây ra sông Hồng là do mưa ngấm, chảy tràn ra.