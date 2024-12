Khu đô thị Hà Nội có giá cao nhất theo bảng giá đất mới

Theo bảng giá đất mới của Hà Nội, khu đô thị Tây Hồ Tây (quận Tây Hồ) là khu đô thị có giá đất cao nhất với hơn 113 triệu đồng/m2, tăng 225% so với bảng giá đất cũ. Tại bảng giá đất mới của Hà Nội có hiệu lực từ ngày 20/12, giá đất tại các khu đô thị tăng với biên độ khoảng gần 2-3 lần sau điều chỉnh. Trong đó, 5 khu đô thị có giá đất trên 100 triệu đồng/m2 tại vị trí mặt đường lớn, gồm: Tây Hồ Tây (từ 108-113 triệu đồng/m2), Nam Trung Yên (109,3 triệu đồng/m2), Thành phố giao lưu (104,3 triệu đồng/m2), Khu Đoàn Ngoại Giao (gần 108 triệu đồng/m2); Mỹ Đình - Mễ Trì (gần 101 triệu đồng/m2)… Theo bảng giá đất mới, khu đô thị Tây Hồ Tây là khu đô thị có giá đất cao nhất Hà Nội theo bảng giá đất mới, với 113 triệu đồng/m2 (vị trí mặt cắt đường 60 m, phần thuộc địa phận quận Tây Hồ), mức này tăng 225% so với bảng giá giá đất cũ. Tại khu đô thị Tây Hồ Tây, cũng vị trí mặt cắt đường 60 m nhưng thuộc quận Bắc Từ Liêm có giá gần 108 triệu đồng một/m2, tăng 210%. Thế nhưng theo khảo sát của PV, trên thị trường và các trang mua bán bất động sản, giá nhà đất tại khu đô thị Tây Hồ Tây cũng như các khu đô thị trên đều được rao bán cao gấp 3-4 lần. Theo đó, giá các căn biệt thự, liền kề tại khu đô thị Tây Hồ Tây đang được rao bán khoảng 350 triệu - 400 triệu đồng/m2. Thậm chí, tại khu Đoàn Ngoại Giao có căn thấp tầng lô góc được rao bán với giá hơn 500 triệu đồng/m2 – gấp 5 lần so với bảng giá đất hiện hành… Cũng theo bảng giá đất mới, giá đất tại các khu đô thị huyện ngoại thành cũng điều chỉnh tăng trung bình từ 175-200%. Cá biệt, khu đô thị Lideco (huyện Hoài Đức) có mức tăng cao nhất từ 18,9 triệu đồng lên 54,7 triệu đồng/m2 (tăng gần 290%)… Ninh Phan