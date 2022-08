Không phải Nhật Bản, Hàn Quốc, khách Việt đang nhắm đến các tour Ấn Độ 5 sao

Ấn Độ cũng được biết đến là đất nước đa sắc tộc với hơn 400 dân tộc với 22 ngôn ngữ khác nhau. Do đó, khi tới quốc gia này, du khách có cơ hội tham gia nhiều lễ hội đặc sắc như lễ hội ánh sáng, lễ hội sắc màu Holi...

Các lễ hội, phong tục truyền thống của người dân Ấn Độ rất đặc sắc (Ảnh: Nguyễn Thùy Trang)

Những điểm lưu ý khi du lịch Ấn Độ

Giai đoạn tháng 4-6 là thời điểm nóng bậc nhất trong năm ở vùng đồng bằng Ấn Độ. Nhiều khu vực tại miền Nam Ấn Độ có nhiệt độ lên đến 45 độ C. Trong thời gian này, du khách nên cân nhắc về việc du lịch hoặc lựa chọn điểm đến là vùng mát mẻ "có một không hai" Ladakh. Tuy nhiên, do nằm ở độ cao trên 3.000 m so với mực nước biển, du khách đến Ladakh cần chú ý về sức khỏe nhằm tránh trường hợp bị “sốc độ cao”. Thời điểm lý tưởng du lịch Ấn Độ là vừa mùa thu, từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau.

(Ảnh: Mai San)

Một trong những nỗi e ngại của du khách Việt khi tới Ấn Độ là đồ ăn. Các món ăn của Ấn Độ sử dụng nhiều loại gia vị, cảm giác rõ nhất chính là vị mặn và cay nồng. Trước đây, nhiều du khách phàn nàn rằng họ khó làm quen với ẩm thực Ấn Độ. Điều đó khiến chuyến du lịch trở nên mệt mỏi. Vì vậy khi thiết kế tour du lịch Ấn Độ, các công ty thường phải lưu ý cả lịch trình các bữa ăn, lên thực đơn gần với khẩu vị người Việt. Hiện tại, các nhà hàng đồ ăn phương Tây hay châu Á cũng phổ biến hơn tại vùng trung tâm của Ấn Độ.

Một điểm chú ý, khi tới Ấn Độ, du khách nên tìm hiểu kỹ các quy định về sử dụng máy bay không người lái hay chụp ảnh. Một số nơi thờ tự, sân bay, điểm quân sự có các quy định rõ ràng về việc chụp ảnh.