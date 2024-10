Không phải cứ đắt là tốt, lọc dầu động cơ bằng giấy giá rẻ đã chứng minh điều đó

Một thử nghiệm so sánh bộ lọc dầu động cơ bằng lưới kim loại đắt tiền với bộ lọc bằng giấy truyền thống giá rẻ đã cho thấy một số kết quả đáng lo ngại. Bộ lọc dầu động cơ trên ô tô chịu trách nhiệm lọc sạch cặn bẩn, mạt kim loại trong dầu nhớt giúp bôi trơn các chi tiết trong động cơ, và được xem là tuyến phòng thủ đầu tiên và quan trọng nhất của động cơ. Nếu bộ phận này không được thay thế định kỳ, toàn bộ hỗn hợp gồm dầu nhớt, mạt kim loại và bụi bẩn sẽ hoạt động tuần hoàn bên trong động cơ khiến chi tiết máy bị mài mòn, động cơ giảm năng suất, xe tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Bộ lọc dầu động cơ đắt tiền chưa hẳn đã đạt hiệu quả tốt bằng loại lọc giá rẻ. Ảnh minh họa Thế nhưng, khi thay bộ lọc dầu động cơ ô tô, người dùng sẽ có nhiều lựa chọn và không biết loại nào tốt cho động cơ xe của mình. Theo tâm lý chung của nhiều người dùng, họ sẽ thường lựa chọn những loại lọc dầu đắt tiền một chút để yên tâm sử dụng, chẳng hạn như bộ lọc dầu lưới kim loại. Nhưng có một thực tế cho thấy không phải cứ đắt tiền là sẽ tốt hơn. Cách đây chưa lâu, kênh YouTube Total Seal Piston Rings đã đưa ra một phân tích khoa học và thú vị khi so sánh bộ lọc dầu dạng lưới kim loại với bộ lọc dầu dạng giấy truyền thống. Họ đã lựa chọn một động cơ V-8 để tiến hành thử nghiệm, sau đó trộn trước các mạt sắt vào dầu và chạy động cơ với cả hai bộ lọc. Mục tiêu là xem bộ lọc nào sẽ thu được nhiều mạt sắt hơn trong một loạt lần chạy đến vạch đỏ. Càng ít mạt sắt còn lại trong động cơ thì càng tốt. Kết quả thử nghiệm sẽ quyết định xem loại lọc dầu nào tốt nhất. Trong khi bộ lọc giấy có thể lọc được 85% các mạt sắt có trong dầu, bộ lọc lưới kim loại chỉ có thể lọc được 9% các mạt sắt có trong dầu. Điều đó khiến những người thử nghiệm cảm thấy ngạc nhiên. Người dẫn chương trình Lake Speed ​​Jr. cho biết điều đó là do độ sâu của chính tờ giấy. Vật liệu giống như màng của tờ giấy cho phép nó lọc tốt hơn so với kim loại, vốn chỉ có thể bắt được các mạt sắt có kích thước nhất định. Sau đó, lưới kim loại này sẽ không thể giữ được bất cứ thứ gì. Việc thử nghiệm cũng có một số tác động thực tế nghiêm trọng đến động cơ. Trong một giờ hoạt động trên máy thử công suất động cơ với bộ lọc dầu bằng giấy, động cơ không bị hao hụt công suất. Nhưng với bộ lọc lưới kim loại, động cơ hao hụt 10 mã lực trong một giờ chạy thử nghiệm, cho thấy một số hao mòn khá nghiêm trọng ở những nơi như xéc măng. Vì vậy, mặc dù các bộ lọc lưới kim loại trông có vẻ sang trọng và có tính công nghệ cao, nhưng rất có thể chúng gây hại nhiều hơn là có lợi cho động cơ của bạn.