Không phải chỉ thăng hoa, điều quan trọng nhất của tình dục theo góc nhìn của 'Sex and the City' là gì?

Trong thế giới hiện đại, nơi tình dục ngày càng được nhìn nhận cởi mở hơn, “Sex and the City” vẫn giữ vững một thông điệp: sự an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Chủ động bảo vệ bản thân Carrie, Samantha, Miranda và Charlotte đều không bao giờ quên sử dụng các biện pháp bảo vệ, dù trong những tình huống tưởng chừng như không cần thiết. Dr. Megan Stubbs nhấn mạnh: “Việc sử dụng bao cao su hoặc các biện pháp bảo vệ khác không chỉ giúp bạn tránh bệnh tật mà còn là cách bạn thể hiện sự tôn trọng với bản thân và đối phương.” Một cảnh trong phim Sex and the City. Làm thế nào để ngăn ngừa các bệnh lây qua đường tình dục? Dưới đây là những lời khuyên để phòng tránh và ngăn ngừa lây nhiễm bệnh lây qua đường tình dục. 1. Sử dụng các biện pháp bảo vệ để tránh mắc bệnh lây qua đường tình dục Sử dụng bao cao su hoặc các phương pháp bảo vệ đã được khẳng định khác. Nó làm giảm đáng kể cơ hội lây các bệnh qua đường tình dục - STI. Nếu bạn bị dị ứng với bao cao su latex với nguyên liệu chính làm từ mủ cao su, vẫn có những lựa chọn khác để bảo vệ bạn tránh mắc bệnh qua đường tình dục như sử dụng bao cao su làm từ một loại cao su tổng hợp, bao cao su từ da cừu, mặc dù những loại này có thể có tỷ lệ rách cao hơn bao cao su latex. Bên cạnh đó, điều cần ghi nhớ là bạn vẫn nên dùng bao cao su để bảo vệ an toàn cho bản thân khi quan hệ tình dục. Bởi đây là biện pháp đơn giản, phổ biến nhất phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục. 2. Quan hệ tình dục một vợ một chồng Quan hệ tình dục một vợ một chồng sẽ giảm thiểu nguy cơ mắc bất kỳ loại bệnh lây qua đường tình dục nào. Nhiều nghiên cứu khoa học khẳng định, quan hệ tình dục với nhiều bạn tình làm gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh lây qua đường tình dục hơn. 3. Giữ gìn vệ sinh vùng kín Trước và sau khi quan hệ tình dục, cần vệ sinh vùng kín sạch sẽ để đảm bảo an toàn tình dục. Điều quan trọng là giữ cho vùng kín của bạn luôn sạch bởi nếu vùng kín của bạn không được vệ sinh hàng ngày có thể khiến bạn dễ bị nhiễm vi khuẩn và virus gây bệnh qua đường tình dục. 4. Khám kiểm tra sức khỏe định kỳ Bên cạnh việc sử dụng biện pháp bảo vệ, các nhân vật trong phim cũng thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Đây là thói quen mà bất kỳ ai cũng nên học hỏi. Vậy nên hãy kiểm tra thường xuyên các bệnh lây qua đường tình dục nếu bạn đang trong độ tuổi và có hoạt động tình dục. Kiểm tra sức khỏe định kỳ có thể giúp bạn tránh bị lây nhiễm bệnh tình dục hoặc sẽ phát hiện các bệnh lây qua đường tình dục sớm để có biện pháp điều trị thích hợp. 5. Nói chuyện với đối tác Nếu bạn đang có một mối quan hệ mới, hãy nói chuyện với đối tác về lịch sử tình dục của bạn. Đồng thời thông báo cho họ biết về bất kỳ bệnh lây truyền qua đường tình dục mà bạn mắc phải. Bạn cũng có thể yêu cầu họ cũng làm như vậy. Hãy cởi mở và trung thực với đối tác của bạn. Việc trao đổi này thể hiện lối hành xử rất văn minh. Nó có thể giúp giảm thiểu rủi ro lây các bệnh tình dục cho đối phương. 6. Không nên dùng chung các đồ dùng cá nhân Không dùng chung các vật dụng cá nhân như kim tiêm, đồ chơi tình dục hoặc bất cứ thứ gì khác vì đây là con đường ngắn nhất để lây nhiễm bệnh lây qua đường tình dục. 7. Tiêm phòng các bệnh lây qua đường tình dục. Một số loại bệnh lây qua đường tình dục đã có vaccine dự phòng. Nên trước khi đến tuổi có quan hệ tình dục, hãy tiêm vaccine phòng bệnh như vaccine phòng HPV, vaccine viêm gan B. Vaccine phòng HPV có thể giúp bạn tránh nhiễm bệnh như mụn cóc sinh dục. Bên cạnh việc áp dụng các cách nói trên để phòng ngừa các bệnh lây qua đường tình dục, bạn nên lưu ý các triệu chứng như phát ban, lở loét.... Nếu bạn hay đối tác của bạn thấy xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào hãy nói "dừng" quan hệ tình dục với họ. Đừng bao giờ coi nhẹ việc bảo vệ bản thân. Tình dục an toàn không chỉ là trách nhiệm mà còn là hành động của tình yêu và sự quan tâm.