Không nhận đặt hàng iPhone 15 series tràn lan

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Ngọc Đạt, CEO của Di Động Việt cũng chia sẻ, hiện đã có lịch iPhone 15 series được nhập hàng về thị trường trong nước. Sau khi cho khách hàng đăng ký nhận thông tin sản phẩm, đến thời điểm hiện tại, hệ thống đã có số người đăng ký lên tới hơn 13 ngàn. Với số lượng khách hàng quan tâm dòng iPhone 15 series lớn như trên, hệ thống vẫn phải chờ hãng báo lượng hàng được phân bổ. Dự kiến, ngày 22/9, Di Động Việt cũng sẽ nhận số lượng đặt hàng giới hạn theo số lượng phân bổ từ hãng.

Đại diện một chuỗi cửa hàng AAR khác cũng thông tin, trong 3 tuần đầu tiên, số lượng iPhone 15 series sẽ về nhiều hơn so với lúc iPhone 14 series được bán ra. Nhưng nhiều khả năng, dòng iPhone 15 Pro Max sẽ khan hàng, do người Việt vẫn luôn ưu tiên mua flagship hơn so với các dòng còn lại.

Còn tại hệ thống các chuỗi cửa hàng lớn, đại diện FPT Shop cho biết, hiện số lượng khách hàng đăng ký nhận thông tin iPhone 15 series tại FPT Shop đã đạt hơn 35 ngàn. Trong đó, iPhone 15 Pro Max chiếm tỷ lệ cao nhất 86%, iPhone 15 Pro đạt 8%, iPhone 15 là 3,5%, iPhone 15 Plus 2,5%.