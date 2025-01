Không khí Tết sum vầy giữa tiết trời giá lạnh của New York

Trưởng Phái đoàn Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc, mong các thế hệ người Việt tại Mỹ nói chung và New York nói riêng tiếp tục đồng lòng đóng góp cho sự phát triển của quê hương đất nước cũng như không ngừng củng cố mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ.

Nét đẹp văn hóa "Thầy đồ tặng chữ ngày Tết" tại New York. Ảnh: Quang Huy/Pv TTXVN tại Mỹ

Bên cạnh không khí đông vui và ấm cúng, điểm nhấn của “Tết Cộng đồng - Xuân Quê hương Ất Tỵ 2025” là các món ăn Tết truyền thống của dân tộc và các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc ba miền đất nước do các nghệ sĩ gốc Việt, thành viên Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York và Hội Phu nhân, phu quân các Cơ quan đại diện Việt Nam tại New York trình diễn.