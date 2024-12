Không khí lạnh tiếp tục tăng cường, miền Bắc thấp nhất dưới 5 độ C

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta với cường độ mạnh hơn. Theo dự báo, những ngày tới nhiều nơi ở miền Bắc có rét đậm, rét hại, có nơi dưới 5 độ C. Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ cho biết, từ đêm nay đến đêm 13/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta với cường độ mạnh hơn. Dự báo, đêm nay và sáng mai thời tiết Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi; gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3; trời rét. Đến trưa và chiều mai, nhiệt độ ở thủ đô tăng với mức nhiệt cao nhất 16-18 độ C. Từ đêm 13 đến ngày 14/12, Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, các nơi khác ở miền Bắc và Bắc miền Trung rét đậm, vùng núi rét hại từ đêm 13/12. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; còn khu vực Bắc miền Trung phổ biến 12-15 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ tối nay đến ngày 15/12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào. Nhiều nơi ở miền Bắc sẽ rét đậm, rét hại trong những ngày tới (Ảnh: Mạnh Quân). Dự báo thời tiết ngày 13/12 các vùng trên cả nước: Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-19 độ C. Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 22 độ C. Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 12-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C. Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 18-20 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-20 độ, phía Nam 20-22 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22 độ C, phía Nam 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27 độ C; phía Nam 28-30 độ C. Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C. Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, bảo đảm sức khỏe, người dân tuyệt đối không dùng bếp than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín, nhằm tránh thiệt hại về người. Người dân nên hạn chế tập thể dục ngoài trời lúc sáng sớm đề phòng sốc nhiệt, đột quỵ. Các hộ chăn nuôi cần nhanh chóng củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm...