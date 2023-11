Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc nguy hiểm thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/11, nền nhiệt tại miền Bắc tăng nhẹ so với một ngày trước, nhiều thời điểm oi nóng với mức nhiệt cao nhất 30-33 độ C. Trạng thái này duy trì thêm một ngày tới, sau đó khu vực chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống vào chiều và đêm 12/11.

Miền Bắc rét sâu, có nơi dưới 11 độ C

Từ đêm 12/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Riêng vùng núi Bắc Bộ nhiều nơi rét đậm, rét hại khi nền nhiệt giảm đột ngột xuống ngưỡng 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Đồng thời, mưa dông xuất hiện tại miền Bắc với lượng 15-30mm/ngày khiến cảm giác lạnh, rét gia tăng.

Biểu đồ dự báo cho thấy Hà Nội khả năng ghi nhận mức giảm nhiệt mạnh vào ngày 13/11 khi nền nhiệt ở ngưỡng thấp 17-21 độ C (Ảnh: NCHMF).

Như vậy, miền Bắc có thể ghi nhận mức chênh lệch nhiệt độ trong hai ngày 12-13/11 lên đến 10 độ C, khi từ trạng thái oi nóng chuyển lạnh đột ngột. Người dân đề phòng hiện tượng này gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là các bệnh về hô hấp.