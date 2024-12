Không khí Giáng sinh rộn ràng tại các xóm đạo ở TPHCM

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Giáng sinh, thế nhưng nhiều xóm đạo tại TPHCM đã tràn ngập không khí với những hang đá, cây thông Noel cao vút, đèn nháy lấp lánh. Mỗi dịp Giáng sinh, nhiều xóm đạo tại TPHCM trở nên rộn ràng và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Không khí lễ hội tràn ngập, từ những con phố nhỏ hẹp đến các ngõ ngách đều được trang hoàng bằng những ánh đèn lấp lánh, cây thông xanh tươi và các tiểu cảnh đầy sắc màu. Tại khu xóm đạo dọc đường Phạm Thế Hiển (quận 8), những ngày này, người dân tấp nập trang trí để đón một mùa Giáng sinh ấm áp. Những dây đèn nhấp nháy được treo lên từng bức tường, cây thông Noel được dựng lên giữa xóm. Mỗi khu vực ở các xóm đạo đều có cách trang trí riêng, thể hiện nét đặc trưng văn hóa và tín ngưỡng. Giáng sinh không chỉ là dịp lễ tôn giáo, mà còn là thời điểm để người dân thể hiện tình yêu thương, sự gắn kết cộng đồng qua những hoạt động trang trí đầy sáng tạo và tỉ mỉ. Tại nhà thờ giáo xứ Bình An (quận 8) đã được trang trí nhiều tiểu cảnh đẹp mắt, đa dạng để phục vụ người dân vui chơi Giáng sinh. Chị Nguyễn Quỳnh Mai (quận 10) chia sẻ: "Mỗi năm, gia đình tôi đều tham gia trang trí Giáng sinh. Không khí ở đây rất vui và rộn ràng, ai cũng cố gắng làm cho ngôi nhà của mình thêm phần lung linh. Đặc biệt, chúng tôi còn trang trí cho các khu vực công cộng trong xóm để mọi người cùng cảm nhận được không khí ấm cúng". "Tôi làm thủ công đèn trang trí hơn 20 năm nay, năm nào cũng làm trước đó 3 - 4 tháng. Một ngôi sao Giáng sinh to làm khoảng 3 ngày, còn ngôi sao nhỏ làm 2 ngày. Có năm bán ít, có năm bán nhiều. Không bán được thì tôi lại trang trí trước nhà", ông Phương Vũ (quận 8) nói. Một tiểu cảnh hang đá tại nhà thờ giáo xứ Bình Thái (quận 8) sắp được hoàn thiện. Bên cạnh đó, một số tuyến đường chính tại TPHCM như được khoác lên mình một tấm áo mới rực rỡ sắc màu, mang đến một không gian ấm áp và tươi vui cho người dân và du khách. Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại đường Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận), nhiều tiểu cảnh, đèn nháy đã được trang trí. Tất cả bao trùm khu phố khiến không gian trở nên ấm cúng và lung linh. Giáng sinh không chỉ là dịp để người dân thể hiện đức tin của mình mà còn là thời điểm để mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau chia sẻ yêu thương và hy vọng. Những ánh đèn lấp lánh, những câu chuyện vui và những hành động tử tế làm cho không khí Noel tại TPHCM trở nên đặc biệt và ấm áp hơn bao giờ hết.





