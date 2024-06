Không kém Midu, biệt thự của nhà chú rể cũng bề thế, ở 'khu đất vàng' TP. Hồ Chí Minh

Sau hơn một năm gắn bó, Midu và Minh Đạt quyết định về chung một nhà. Trong ngày trọng đại, Midu chọn áo dài đỏ với điểm nhấn là họa tiết hoa mơ biểu trưng cho sự gắn kết, bền chặt.



Vợ chồng Midu chụp ảnh tại nhà chú rể.

Lễ vu quy của Midu có dàn phù dâu, phù rể đông. Họ là đồng nghiệp, bạn bè lâu năm của cô dâu, chú rể. Dương Hoàng Yến, Hoàng Mỹ Ngọc, Oanh Kiều, Jun Vũ, Tam Triều Dâng, Phương Mỹ Chi, Kiều Trinh Xíu, Hoàng Yến Chibi, Tú Hảo, Karty Chang, Bảo Châu... nằm trong đội hình bê tráp.

Ngoài biệt thự trắng mới hoàn thành của Midu, biệt thự bề thế của gia đình chú rể cũng gây sự chú ý. Được biết, siêu biệt thự của nhà chú rể Minh Đạt nằm ở Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, trong khu vực “nhà giàu” có giá đắt đỏ.

Một video mẹ chồng Midu đón con dâu vào nhà đã vô tình “flex” độ giàu sang của đàng trai.

Đoạn video ngắn tiết lộ biệt thự bề thế nhà chú rể.

Được biết, chồng Midu là Minh Đạt. Anh sinh năm 1990, là cử nhân ngành Tài chính và Quản lý tại Đại học Virginia, tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California (Mỹ).

Ngoài công việc kinh doanh, Minh Đạt còn là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Gia đình trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ TPHCM.



Không gian bên ngoài căn biệt thự của nhà chú rể.