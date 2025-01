Không được trợ giá, doanh số xe điện lao dốc ở thị trường lớn nhất châu Âu

Trong năm 2024, người mua xe điện tại Đức không còn được hỗ trợ 4.500 euro (119 triệu đồng) như trước đó, nên doanh số xe điện sụt giảm mạnh, trong khi doanh số xe hybrid tăng. Trong khi các thị trường lớn như Mỹ và Trung Quốc đều ghi nhận doanh số xe điện tăng trưởng trong năm 2024, thì tình hình ở Đức hoàn toàn trái ngược. Cụ thể, doanh số xe điện tại Đức đã giảm 27,4% trong năm vừa qua, do tình hình kinh tế khó khăn và chính phủ nước này đã dừng chính sách hỗ trợ dành cho người mua xe điện. Đức sẽ bầu cử vào tháng 2 và chính phủ mới có thể đưa ra một số chính sách hỗ trợ xe điện (Ảnh minh họa: Hertz). Đức là thị trường ô tô lớn nhất và quan trọng nhất châu Âu, được xem như chỉ báo cho các xu hướng ô tô ở "lục địa già". Tuy nhiên, trong năm 2024, chỉ có 380.609 xe thuần điện đến tay khách hàng tại Đức, giảm mạnh so với năm 2023 và kéo thị phần xe điện xuống chỉ còn 13,5%. Trong khi đó, doanh số xe hybrid truyền thống (HEV) tại Đức lại rất lạc quan trong năm 2024, tăng 12,7% lên 947.398 chiếc, chiếm 33,6% thị phần xe mới. Doanh số xe hybrid sạc điện (PHEV) cũng tăng 9,2% lên 191.905 chiếc. Dù vậy, xe hybrid sạc điện vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ - 6,8% - trên thị trường ô tô Đức. Xe xăng vẫn là loại được ưa chuộng nhất tại Đức, chiếm 35,2% tổng số xe mới bán ra. Năm ngoái, doanh số xe xăng đạt 991.948 chiếc, tăng 1,4%. Doanh số xe chạy bằng diesel cũng tăng nhẹ, đạt 483.261 chiếc, tăng 0,7%, chiếm 17,2% thị phần. Lý do chính cho sự sụt giảm doanh số xe điện tại Đức trong năm 2024 là việc chính phủ nước này quyết định dừng các chương trình hỗ trợ xe điện vào cuối tháng 12/2023. Trước đó, người tiêu dùng được hỗ trợ tới 4.500 euro (4.700 USD, hay 119 triệu đồng) khi mua xe điện, trong khi các nhà sản xuất nhận được 2.250 euro (2.300 USD, hay gần 60 triệu đồng). Bộ trưởng Bộ Giao thông Đức - ông Volker Wissing - muốn thị trường xe điện tự đứng trên đôi chân của chính mình, không có sự hỗ trợ của chính phủ, nhưng mọi thứ không dễ dàng như vậy, ít nhất là trong năm 2024. Tuy nhiên, tình hình có thể thay đổi. Đức sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 23/2, và Thủ tướng Olaf Scholz đã đề xuất một chương trình hỗ trợ mới dành cho xe điện ở cấp châu lục. Nhiều chính trị gia ủng hộ đề xuất này, cho rằng ngành ô tô cần thêm sự hỗ trợ để chuyển đổi sang xe điện, đặc biệt là trong bối cảnh EU đang triển khai kế hoạch cấm bán xe động cơ đốt trong trong những năm tới. Kết thúc năm 2024, dẫn đầu về doanh số trên thị trường ô tô Đức vẫn là Volkswagen, với 536.888 xe, tăng 3,4%, chiếm 19,1% thị phần. Toyota cũng có doanh số tăng trưởng 27%, nhờ danh mục sản phẩm có nhiều xe hybrid. Peugeot ghi nhận mức tăng trưởng 44%. Tuy nhiên, không phải nhà sản xuất ô tô nào cũng đạt kết quả khả quan. Ví dụ, Tesla ghi nhận doanh số giảm 41% xuống chỉ còn 37.574 xe, cho thấy ngay cả những doanh nghiệp xe điện lớn cũng bị tác động bởi việc cắt giảm trợ cấp và tình hình kinh tế bất ổn. Các thương hiệu xe sang như Audi và BMW có doanh số sụt giảm trong năm 2024, với mức giảm lần lượt là 18,1% và 0,1%. Thương hiệu ô tô BYD của Trung Quốc chứng kiến doanh số giảm 30,2%.