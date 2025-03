Không dễ thay thế Starlink của Elon Musk tại Ukraine

Eutelsat, với tư cách là công ty châu Âu, được xem là lựa chọn thay thế đáng tin cậy tiềm năng, nhưng vẫn phải đối mặt với áp lực từ quy mô và chi phí. Một chi tiết bất ngờ là, mặc dù cạnh tranh, Eutelsat vẫn sử dụng tên lửa SpaceX để phóng vệ tinh, theo CNBC.

Trở ngại chính là chi phí. Theo The Register, thiết bị đầu cuối OneWeb có giá khoảng 10.000 USD, cao hơn nhiều so với thiết bị Starlink (khoảng 600 USD). Cùng với đó, do sử dụng chủ yếu mạng lưới GEO, độ trễ của Eutelsat lên đến 240 ms (so với 20-40 ms của Starlink do công ty Mỹ sử dụng các vệ tinh chỉ cách trái đất 550km). Do đó, không lý tưởng với các ứng dụng nhạy cảm độ trễ như chơi game, họp video hay mục đích quân sự.

Tại châu Âu, Eutelsat có các gói cước bao gồm: gói Cơ bản là 39 euro/tháng (20 Mbps), gói Tiêu chuẩn khoảng 49 euro/tháng (50 Mbps) và gói Cao cấp là 59 euro/tháng (tối đa 100 Mbps).

Trong khi đó, tốc độ truy cập Starlink đang cung cấp thường từ 50-200 Mbps, thậm chí lên đến 220 Mbps, phù hợp hơn cho các ứng dụng yêu cầu dữ liệu thời gian thực.

Để thay thế hoàn toàn dịch vụ của Starlink, theo ước tính Eutelsat cần phải có ít nhất 40.000 cổng kết nối đầu cuối mới có thể đáp ứng cho cả người dùng dân sự và quân sự. Đây là một số lượng đòi hỏi thời gian sản xuất phải lên đến vài tháng với nguồn đầu tư kinh phí không nhỏ.

Ngoài Eutelsat, một số công ty khác cũng được liệt kê là đối thủ của Starlink, như SES S.A. (Luxembourg), Telesat (Canada), và Project Kuiper của Amazon. Orange, một công ty viễn thông Pháp, cũng cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh thông qua hợp tác với Nordnet (Thụy Điển), nhưng không sở hữu hệ thống vệ tinh riêng, do đó không được xem là đối thủ trực tiếp như Eutelsat.