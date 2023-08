Không có loại thuốc nào điều trị được bệnh của Celine Dion

Trong cuộc phỏng vấn với Le Journal de Montreal ngày 3/8, Claudette Dion (75 tuổi), chị gái Celine Dion, tiết lộ dù làm việc với các nhà nghiên cứu hàng đầu, sức khỏe của ngôi sao My Heart Will Go On không được cải thiện nhiều.

“Chúng tôi không thể tìm ra bất kỳ loại thuốc nào hiệu quả, nhưng có hy vọng là điều quan trọng”, bà Claudette nói.

Celine Dion thông báo được chẩn đoán mắc hội chứng cứng người trên mạng xã hội vào năm 2022. Do điều trị không khả quan, ngày 26/5, nữ ca sĩ buộc phải hủy bỏ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Courage World Tour sau nhiều lần trì hoãn.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, hội chứng cứng người là loại rối loạn thần kinh tiến triển, hiếm gặp có thể gây ra các cơ cứng ở thân, cánh tay và chân. Tỷ lệ mắc bệnh là 1/1.000.000 người.