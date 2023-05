Không chịu đổi hàng sale, nhân viên bán quần áo bị khách đánh túi bụi

Your browser does not support the video tag.

Clip khách hàng đánh, chửi nhân viên cửa hàng.

Sáng 9/5, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đã vào cuộc xác minh sự việc khách hàng chửi, đánh nhân viên vì không đổi được quần áo gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung - chủ cửa hàng quần áo trên đường Trần Quý Cáp, TP Tuy Hòa cho biết, khoảng 20h ngày 7/5, một người phụ nữ đến cửa để đổi quần áo.