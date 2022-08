Khởi tố vụ nữ sinh lớp 12 bị quân nhân lái ô tô tông tử vong ở Ninh Thuận

Bước đầu, cơ quan điều tra Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm xác định tài xế "chuyển hướng không an toàn". Đây là lỗi vi phạm quy tắc an toàn giao thông đường bộ, dẫn đến vụ tai nạn, sẽ phải khởi tố vụ án. Vì thế, đơn vị đã trao đổi với cơ quan điều tra Hình sự khu vực 3 về quan điểm là cần phải khởi tố vụ án.

Bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận xin lỗi gia đình nạn nhân khi kết quả đo nồng độ cồn có sai sót. (Ảnh: Xuân Ngọc).

Liên quan sự việc trên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh tử vong với "kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79g/100 ml máu", đã khiến gia đình bức xúc, cho rằng kết quả này không đúng, nghi ngờ khuất tất.

Đến hôm 29/7, Bệnh viện đã có báo cáo, nhận sai sót trong quy trình xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh lớp 12 bị ôtô quân nhân tông chết. Sau đó, bác sĩ Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, nhận sai sót trong quy trình xét nghiệm nồng độ cồn của nạn nhân dẫn đến kết quả "không đủ độ tin cậy".

"Thay mặt bệnh viện, tôi xin nhận trách nhiệm và công khai xin lỗi gia đình vì sai sót đã ảnh hưởng uy tín, danh dự của cháu, gây thêm nỗi đau xót", Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận nói trong cuộc họp báo diễn ra chiều 2/8.