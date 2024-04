Khởi tố vụ án liên quan dự án Thành An Tower trên đường Lê Văn Lương

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa có Thông báo gửi Tổng Công ty Thành An, Bộ Quốc phòng; Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Ba Đình; Công ty Cổ phần Quốc tế Holding; người tố giác tội phạm về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan dự án Thành An Tower tại số 21 Lê Văn Lương (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Tại thông báo, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cho biết, trước đó nhận được đơn tố giác tội phạm của một số cá nhân mua căn hộ tại dự án Thành An Tower với nội dung đề nghị Bộ Quốc phòng, các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ việc buông lỏng quản lý đất đai, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước, sai phạm trong quản lý dự án và trách nhiệm của Tổng Công ty Thành An trong việc lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh; xử lý nghiêm minh, dứt điểm sai phạm của chủ đầu tư; thu hồi dự án từ Tổng Công ty Thành An và Công ty Ba Đình để giao lại cho các đơn vị khác có đủ năng lực thực hiện; làm rõ trách nhiệm của các ngân hàng về việc cho vay và giải ngân cho khách hàng vay vốn.