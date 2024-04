Khởi tố thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái rồi chôn xác trong vườn ở Hải Phòng

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong Toàn (SN 2009, trú tại xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Giết người".

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND TP Hải Phòng phê chuẩn.

Trước đó, ngày 13/4/2024, Công an huyện An Dương nhận được trình báo của người thân về việc N.T.D (SN 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng) bị mất tích.