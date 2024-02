Khởi tố thêm 47 bị can liên quan đường dây cho vay lãi nặng hơn 20.000 tỷ đồng

Ngày 2/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố bị can đối với 47 đối tượng để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Những người liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng bằng hình thức online với số tiền hơn 20.000 tỷ đồng vừa bị khởi tố. (Ảnh: C.A)