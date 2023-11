Khởi tố thanh niên bốc đầu xe máy để quay clip đăng Facebook

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang ngày 1/11, Công an huyện Lục Ngạn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lăng Thanh Tuấn (SN 2006, trú tại xã Phong Vân, Lục Ngạn) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 30/10, trang Facebook Lục Ngạn 24h đăng bài viết “Bốc đầu lại còn vắt chân” kèm theo hình ảnh hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô trên đường có hành vi "bốc đầu" xe, đi bằng một bánh. Công an huyện Lục Ngạn đã khẩn trương xác minh, phát hiện người điều khiển xe là Lăng Thanh Tuấn.