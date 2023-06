Khởi tố tài xế taxi 'dù' chống người thi hành công vụ

Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long, Công an QN quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với lái xe taxi "dù" về tội chống người thi hành công vụ.

Đối tượng bị khởi tố là Nguyễn Văn Quang (SN 1967, địa chỉ phường Đại Yên, TP Hạ Long). Trước đó, hồi 22h ngày 22/6, lực lượng chức năng, phát hiện Nguyễn Văn Quang điều khiển xe ô tô BKS 14A+294.00 có dấu hiệu chở khách có thu phí nhưng xe không có tem, phù hiệu kinh doanh vận tải. Đối tượng Nguyễn Văn Quang không chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, tuy nhiên lái xe không chấp hành mà bỏ chạy. Hành vi này đã gây nguy hiểm cho tổ công tác và người dân. Sau khi bỏ chạy bất thành, Nguyễn Văn Quang tiếp tục không chấp hành việc kiểm tra và giấu chìa khóa, ngăn không cho lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ và còn có hành động giả bị ngất, nhưng khi xe cấp cứu đến thì người này liền tỉnh lại. Kết quả thăm khám của bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy cho thấy sức khỏe của Quang hoàn toàn bình thường. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Nguyễn Văn Quang đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hạ Long đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. (Nguồn: Báo điện tử VOV)