Khởi tố tài xế say xỉn tông liên hoàn làm 1 người tử vong ở Bình Dương

Mặc dù đã uống bia, nam tài xế vẫn lái xe trên đường ở Bình Dương rồi gây tai nạn liên hoàn làm 1 người phụ nữ tử vong. Hôm nay (20/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết vừa có quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hà Việt Hùng (43 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Hùng là tài xế điều khiển ô tô 5 chỗ gây tai nạn liên hoàn trên đoạn đường gần 3km ở TP Thủ Dầu Một làm 1 phụ nữ tử vong. Hà Việt Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC Theo điều tra ban đầu, vào tối 14/11, Hùng lái ô tô biển số vàng đến phường Hòa Phú để chơi bida cùng bạn bè, sau đó tiếp tục đi nhậu. Đến hơn 21h30 cùng ngày, Hùng điều khiển xe về nhà trên đường 5B hướng từ đường Võ Văn Kiệt về đường số 16 thuộc phường Hòa Phú. Khi di chuyển, Hùng tông vào xe máy do người phụ nữ điều khiển dừng bên đường, tiếp đó tông trúng bà Ngô Thị Thu Hà (SN 1972) đứng dưới lòng đường khiến bà này tử vong. Sau khi gây tai nạn, tài xế này không dừng lại mà tiếp tục lái xe, đến khu nhà ở xã hội Định Hòa thì va chạm với ô tô chạy phía trước và một xe máy trên vỉa hè. Phát hiện sự việc, người dân tới hiện trường hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời giữ tài xế lại để trình báo cơ quan chức năng. Công an TP Thủ Dầu Một sau đó khám nghiệm để điều tra. Qua kiểm tra, tài xế Hùng có nồng độ cồn hơn 0,9mg/lít khí thở.