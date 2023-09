Khởi tố 'Quân idol' ở Quảng Trị cùng đồng bọn vì 'bắt giữ người trái pháp luật'

Chiều 8/9, trả lời PV VTC News, Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Quân (hay được gọi với biệt danh Quân idol, SN 1991, trú khối 1, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị); Nguyễn Phi Cường (SN 1990, trú thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá) và Hoàng Thái Mạnh (SN 1992, trú khối 1, thị trấn Khe Sanh) để điều tra hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đơn tố giác về tội phạm liên quan đến hành vi bắt, giữ người trái pháp luật do Quân, Cường và Mạnh thực hiện vào ngày 17/8 tại huyện Hướng Hoá.