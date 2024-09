Khởi tố phụ huynh lùi ô tô trong sân trường làm học sinh lớp 2 tử vong

Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố, cho tại ngoại đối với một phụ huynh do lùi ô tô bán tải trong sân trường làm học sinh lớp 2 tử vong. Trưa 25/9, Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng Công an huyện Krông Búk cho biết, đơn vị đã khởi tố Lường Văn Nghiêm (32 tuổi, trú tại xã Ea Sin, huyện Krông Búk) để tiếp tục điều tra về hành vi “Vô ý làm chết người”. Bà Lê Thị Thanh Xuân - Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk thăm hỏi gia đình nạn nhân. Ông Nghiêm là người lùi xe bán tải trong sân trường trúng một học sinh lớp 2 khiến cháu tử vong. Hiện ông Nghiêm được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, khoảng 6h45 ngày 16/9, ông Nghiêm dùng xe bán tải chở con học lớp 2 đến học tại Trường Tiểu học -Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân (xã Ea Sin). Do trời mưa to nên ông Nghiêm chở con vào tận sân trường. Sau khi con xuống lớp, ông Nghiêm đã lùi xe trúng em H. (7 tuổi, học sinh lớp 2) đang đứng phía sau khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hiện trường vụ việc. Ngay trong ngày 16/9, Công an huyện Krông Búk đã ra quyết định tạm giữ hình sự với ông Nghiêm về hành vi “vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ". Tại cơ quan công an, ông Nghiêm khai trong quá trình lùi xe, do không cẩn thận nên đã lùi trúng học sinh lớp 2 khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.