Khởi tố ông Nguyễn Bật Khách, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Tối nay (21/3), lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố bị can, khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Bật Khách (SN 1950), nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".